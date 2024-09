Terra Mater, dal 29 settembre su TV 2000 il nuovo format con Carolina Di Domenico: cast ed ospiti

Domenica 29 settembre esordisce Terra Mater. Il format è trasmesso dalle ore 16:15 circa su TV 2000, rete visibile sul canale 28 del digitale terrestre.

Terra Mater, chi è la conduttrice

Terra Mater è uno dei nuovi programmi della stagione 2024-2025 di TV 2000. La rete propone le puntate dello show tutte le domenica, per circa due ore, andando in onda dalle 16:15 alle 18:00 circa. Al timone c’è la giovane presentatrice Carolina Di Domenico, volto già molto noto al pubblico soprattutto grazie ai numerosi lavori effettuati in Rai. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 2001, quando recita nella fiction di successo Distretto di Polizia.

Nel 2007 guida la rubrica musicale Perché Sanremo è Sanremo. Cinque anni più tardi, in coppia con Alessandro Cattelan, conduce lo show evento Italia Loves Romagna. Ma è dal 2018 che acquisisce grande popolarità, diventando una delle voci italiane dell’Eurovision Song Contest. Nello stesso anno, inoltre, è la padrona di casa del Dopo Festival. Per lei non si tratta di un debutto su TV 2000. Dodici mesi fa, infatti, ha presentato lo speciale Protagonisti, dedicato ai giovani italiani presenti a Lisbona in occasione delle Giornate Mondiali della Gioventù.

Chi sono gli ospiti fissi

Durante ogni appuntamento di Terra Mater, la conduttrice Carolina Di Domenico è affiancata da tre ospiti fissi. Il primo è Gianumberto Accinelli, ematologo che cura la rubrica Non lo sapevo nel settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Il secondo è Donato Giovannelli. Docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è un microbiologo che aiuta il pubblico a conoscere i segreti del mondo dei batteri. Infine, c’è Umberto Guidoni. Classe 1954, è un astronauta ed astrofisico conosciuto in tutto il mondo. Primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale, ha partecipato a due missioni della NASA a bordo dello Space Shuttle. In totale, ha passato più di ventisette giorni della sua vita in orbita.

Terra Mater, l’attenzione e il rispetto per l’ambiente

In Terra Mater ci si concentra sui temi legati all’ecologia ed alla sostenibilità ambientale, con una particolare attenzione posta sul rapporto fra la natura e l’essere umano. Un tema, questo, riconosciuto come prioritario anche da Papa Francesco, come evidenziato nell’Enciclica Laudato Sì.

Mediante testimonianze e documentari, ogni puntata approfondisce un cammino spirituale del nostro paese, in un viaggio che attraversa tutta l’Italia e che ha come protagonisti esponenti di tutte le generazioni. In studio ci sono persone che hanno dedicato la loro vita al pianeta e che hanno ideato progetti per risanare il cattivo uso delle risorse del nostro pianeta.