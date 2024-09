Il Cacciatore di Sogni, dal 29 settembre la nuova edizione: ospite Manuel Bortuzzo

Domenica 29 settembre, nel pomeriggio di Rai 3, prende il via l’edizione 2024 de Il Cacciatore di Sogni. La trasmissione è proposta sulla terza rete della TV di Stato dalle 13:00.

Il Cacciatore di Sogni 2024, chi è il conduttore

Quella al via oggi è, per Il Cacciatore di Sogni, la quarta edizione. Essa, salvo improvvise modifiche di palinsesto, è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Oltre che in televisione, gli appuntamenti sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Al timone del programma c’è il giornalista Stefano Buttafuoco. Quest’ultimo è un volto noto al pubblico della Rai, in quanto in passato ha lavorato come inviato presso La Vita in Diretta. La grande novità della nuova stagione è legata all’orario di messa in onda. Le puntate precedenti, infatti, erano nei palinsesti di Rai 3 in seconda serata.

Come funziona la trasmissione

Al centro di ogni appuntamento de Il Cacciatore dei Sogni vi è una storia di inclusione ed unicità. L’obiettivo del programma, infatti, è chiaro: far capire che chiunque, se determinato, può realizzare i propri sogni, indipendentemente dalle difficoltà che il destino ha messo di fronte a noi. Buttafuoco, dopo aver raccontato la storia, dialoga con un ospite in studio. Quest’ultimo può essere un personaggio noto del mondo della televisione, del cinema e dello sport, che ha dimostrato di essere molto sensibile al tema dell’inclusione.

La prima puntata de Il Cacciatore dei Sogni, in onda il 29 settembre, si concentra su Domiziana Mecenate. Classe 2002, la giovane è un’atleta paralimpica appartenente alla classe sportiva S3. In particolare, la ragazza pratica nuoto ed è specializzata nei 100 metri stile libero e nei 50 metri dorso. Nei due stili ha gareggiato durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, riuscendo a posizionarsi rispettivamente al settimo ed al quarto posto.

Domiziana è sempre stata molto legata allo sport. Sin da piccola praticava ginnastica. Due anni fa, però, è rimasta vittima di un grave incidente in allenamento. Dopo vari giorni in coma farmacologico e un lungo percorso di riabilitazione, la giovane è riuscita a riscattarsi e a tornare a praticare sport agonistico.

Il Cacciatore di Sogni 2024, ospite Manuel Bortuzzo

La puntata del 29 settembre de Il Cacciatore di Sogni 2024 ha come ospite Manuel Bortuzzo, che commenta, con il conduttore Buttafuoco, la storia umana e professionale di Domiziana Mecenate. Il campione paralimpico, nelle scorse settimane, è riuscito a coronare il suo sogno, ottenendo una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi.