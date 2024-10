Freedom Oltre il confine, la puntata del 5 ottobre: Palazzo Farnese e i segreti del Colosseo

Sabato 5 ottobre, Rete 4 propone, in prima serata, una nuova puntata di Freedom Oltre il confine. Il programma, come sempre, è condotto da Roberto Giacobbo.

Freedom Oltre il confine 5 ottobre, nuove rivelazioni sull’Ufo di Milano

Prodotto dalla società Contenuti – Production & Media, il programma è fruibile, oltre che in televisione, in streaming su Mediaset Infinity. Quella odierna è la quinta puntata della nuova edizione, che ha permesso al format di tornare in onda su Rete 4, rete nella quale ha debuttato, dopo svariati anni di programmazione su Italia 1.

Tale modifica, però, non sta pagando in termini di ascolti, che si sono quasi dimezzati rispetto alla scorsa edizione. Nel 2023, infatti, Giacobbo aveva intrattenuto una media di 821 mila persone, con una share superiore al 5%. Quest’anno, invece, le puntate hanno convinto, per il momento, 506 mila persone, per una share del 3,8%.

Anche questa settimana, la trasmissione accompagna il pubblico alla scoperta di alcune bellezze italiane ed internazionali. Il viaggio, in primis, porta in Lombardia. Dalla regione, il padrone di casa fornisce nuovi aggiornamenti in merito al caso del cosiddetto Ufo di Milano. Già nella scorsa edizione, il conduttore era entrato nell’Archivio della città per analizzare un documento risalente agli anni ’30 e dedicato allo schianto sul suolo di un oggetto non identificato.

Il Colosseo e Palazzo Farnese

A Freedom di oggi ci si sposta nel Lazio. In primis a Caprarola, dove si entra all’interno di Palazzo Farnese, conosciuto per essere il Pentagono italiano a causa della sua struttura. L’edificio è nato con l’obiettivo di assolvere delle funzioni difensive. Costruito nella seconda metà del 1500, con il tempo si è trasformato in una delle tante dimore signorili della dinastia Farnese.

In seguito è raggiunta la capitale Roma, dove si entra in uno dei simboli più conosciuti al mondo. Stiamo parlando del Colosseo, grazie al quale Giacobbo racconta segreti ed aneddoti riguardanti la vita dei gladiatori. In Emilia Romagna, a Montebello, è proposto un focus sulla storia del fantasma Azzurrina, bimba prematuramente scomparsa nel ‘300 e che, secondo le leggende, ogni cinque anni, in occasione del solstizio d’estate, fa risentire la propria voce.

Freedom Oltre il confine 5 ottobre, le tappe internazionali

A Freedom Oltre il confine del 5 ottobre ci sono le consuete tappe internazionali. In Egitto, il presentatore entra nel lunghissimo tunnel della tomba del Faraone Seti I. In Portogallo, infine, è visitato Cabo Espichel. Il promontorio è caratterizzato dalla presenza di alcune, interessanti attrazioni. Fra queste c’è il complesso religioso del Santuario di Nostra Signora e le impronte di dinosauri.