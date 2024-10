Il Dottor Alì puntata Dalla mia parte su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 5 ottobre, su Real Time, è in onda la puntata intitolata Dalla mia parte de Il Dottor Alì. L’appuntamento, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, è trasmesso dalle 21:20 circa.

Il Dottor Alì Dalla mia parte, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri episodi della seconda stagione, ha una durata di circa due ore. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Dalla mia parte, la trama

Durante Dalla mia parte de Il Dottor Alì, il protagonista cerca un confronto con il nuovo arrivato Muhsin Korunmaz. A quest’ultimo chiede di mettere da parte la tensioni ed iniziare a collaborare. Il nuovo medico, però, non sembra intenzionato ad avere a che fare con il personaggio principale.

Nel frattempo, nella struttura sanitaria giunge un ragazzo, vecchia conoscenza di Doruk. Quest’ultimo, non appena lo incontra, appare visibilmente turbato. Per il dottore, infatti, si tratta di un ritorno al passato, quando lavorava nell’esercito. Un periodo, questo, che ha lasciato più di qualche strascico.

Spoiler finale

Intanto, durante la puntata odierna della serie, il personaggio principale, scosso per ciò che è accaduto con Muhsin, cerca il supporto di Nazli, che lo invita ad affrontare, con coraggio, la situazione. Alì, allora, mette al corrente della situazione anche Ferman, che continua ad effettuare degli esercizi per riacquisire la mobilità della mano.

Muhsin, invece, parla male del protagonista con Vuslat, ritenendo che quest’ultimo sia stato troppo “viziato” dai lavoratori dell’ospedale. Infine, al pronto soccorso arrivano due bambini con problemi di salute: uno ha superato, da poco, la leucemia, ma continua ad avere dei sintomi tipici della malattia. L’altro si è fatto male ad un polso cadendo dalle scale.

Il Dottor Alì Dalla mia parte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.