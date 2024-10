Le Caravelle dell’abbondanza, dal 16 ottobre su Rai Gulp: la prima puntata su Cristoforo Colombo

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, debutta su Rai Gulp il programma Le Caravelle dell’abbondanza. La trasmissione è proposta dalla rete visibile sul canale 42 del digitale terrestre tutti i giorni, dalle 17:30 circa.

Le Caravelle dell’abbondanza, di cosa parla il format

Le Caravelle dell’abbondanza è il nuovo format della TV di Stato pensato per i telespettatori più giovani. Le società che hanno realizzato il programma sono Light & Color e Monweed, che hanno lavorato in collaborazione con Rai Kids. Lo show, presentato in anteprima nel corso dell’evento Prix Italia di Torino, è composto da sette puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 10 minuti. Rai Gulp ne trasmette una al giorno, alle 17:30. Gli appuntamenti sono stati resi disponibili tutti insieme in streaming su Rai Play, lo scorso 4 ottobre.

Attilio Aleotti è il conduttore

Le Caravelle dell’Abbondanza è condotto da Attilio Aleotti. Lo scrittore, per l’occasione, diventa il capitano di un viaggio che dal nostro paese porta fino al continente americano. Il format, infatti, ha l’obiettivo di concentrarsi sui tanti aspetti che oggi ci sembrano scontati ma che, in realtà, sono giunti fino al Vecchio Continente solo grazie alla scoperta dell’America.

Le puntate, composte da un’alternanza di immagini animate e di riprese effettuate sia in Italia che in America Latina, affrontano numerosi temi. Si va dalla cucina alla storia, passando per la botanica e la geografia. Al fianco del padrone di casa, durante i vari appuntamenti, ci sono dei bambini. Essi incontrano, di volta in volta, vari chef famosi sia italiani che internazionali. Con loro, imparano ad eseguire delle ricette, che contengono al loro interno i cibi originari dell’America. La scoperta del nuovo continente, d’altronde, ha rivoluzionato l’alimentazione mondiale, avendo permesso l’introduzioni di alimenti come i pomodori, le patate, il mais, il peperoncino e il cacao.

Le Caravelle dell’abbondanza, la prima puntata con protagonista Cristoforo Colombo

Nella prima puntata di Le Caravelle dell’abbondanza, il conduttore analizza la vita e il lavoro di Cristoforo Colombo. È stato proprio lui che, nel 1492, ha scoperto, pur non sapendolo ancora, il continente americano, che da lui è stato chiamato, in un primo momento, Indie occidentali.

Attilio Aleotti, per l’occasione, si reca a Genova. Qui Colombo è nato nell’agosto del 1451 ed ha trascorso la giovinezza, studiando con il padre, imprenditore in possesso di un piccolo negozio di vini e formaggi. Sin da piccolo, però, Cristoforo Colombo ha mostrato maggior interesse per la geografia e la cartografia. Il presentatore visita la casa genoana di Colombo.