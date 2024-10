Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Meno Tre: chi sono e quanto hanno vinto

Martedì 15 ottobre, I Meno Tre sono divenuti i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il programma, come sempre, è andato in onda su Rai 1, dalle ore 18:45 circa.

Reazione a Catena I Meno Tre, chi sono i nuovi campioni

I Meno Tre è un trio formato da Lorenzo, Stefano ed Alberto. Quest’ultimo è il portavoce, motivo per il quale, parlando con il conduttore Pino Insegno, afferma: “Siamo amici, ci siamo conosciuti sul ghiaccio, in quanto siamo giocatori di curling. Tale disciplina si disputa su una superfice che ha una temperatura di circa meno tre gradi, e da qui il nome scelto. Viviamo a Pinerolo, un piccolo comune vicino a Torino“.

I Meno Tre, al debutto a Reazione a Catena, sono riusciti ad avere la meglio su Le Sventurelle. Le amiche, originarie di Milano, sono divenute campionesse il 12 ottobre.

Come è andata la partita

Sin dalle prime manche, I Meno Tre hanno dimostrato di essere una compagine decisamente insidiosa. Non a caso, al termine delle consuete manche, hanno accumulato un montepremi provvisorio pari a 81 mila euro. Una cifra, questa, più alta rispetto a quella delle campionesse in carica, ferma a 60 mila euro. Le Sventurelle hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot. La compagine ha sfruttato al meglio l’occasione: grazie all’intuizione di Sara, le tre hanno ottenuto cinque secondi di tempo in più da utilizzare ne L’Intesa vincente.

In essa, le campionesse in carica hanno palesato le oramai consuete difficoltà. Tantissimi gli errori compiuti durante la manche, che si è chiusa con un passivo di appena due punti. Decisamente più bravi I Meno Tre, che nonostante i dieci secondi in meno di tempo hanno collezionato sette risposte esatte. Un risultato, questo, che ha permesso loro di diventare i nuovi campioni del quiz.

Reazione a Catena I Meno Tre, il gioco finale

I Meno Tre sono arrivati per la prima volta a L’Ultima catena con un montepremi provvisorio di 118 mila euro. La catena di parole, però, si è dimostrata molto insidiosa: i tre, infatti, hanno commesso numerosi errori, al punto da ridurre il jackpot a soli 1.844 euro. Tale cifra si è ulteriormente dimezzata dopo l’acquisto del terzo elemento.

Lorenzo, Stefano ed Alberto hanno dovuto individuare la parola vincente con Ma iniziale ed O finale, da associare ad Osso e a Piedi. Il trio, dopo qualche secondo di riflessione, ha deciso di puntare tutto sul termine Malleolo. Il lemma corretto, però, era Martello.