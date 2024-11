Sapiens Un solo pianeta, il 16 novembre al via la settima edizione: Mario Tozzi in Sudafrica

Sabat0 16 novembre, su Rai 3, prende il via la settima edizione di Sapiens Un solo pianeta. Il programma di divulgazione è in onda in prima serata, dalle 21:05.

Sapiens Un solo pianeta settima edizione, al timone Mario Tozzi

Sapiens Un solo pianeta, anche nella settima edizione, è una produzione di Rai Cultura. Oltre che sulla terza rete della TV di Stato, il format è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al timone del programma è confermato, ancora una volta, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi.

In ogni appuntamento, il padrone di casa si concentra sul passato, presente e futuro degli essere umani. In particolare, propone un focus sul rapporto, non sempre idilliaco, fra l’uomo e la natura.

Il primo appuntamento si intitola Lo scrigno della Terra

La prima puntata della settima edizione di Sapiens Un solo pianeta si intitola Lo scrigno della Terra. La telecamere di Rai 3, per l’occasione, raggiungono il Sudafrica. Si tratta, insieme all’Australia, di una delle terre più antiche del mondo. Anche per questo, l’intera nazione è ricca di risorse minerali. Non è un caso che, da sempre, tale abbondanza abbia attirato l’interessi di vari altri paesi, che hanno dato il via ad una vera e propria corsa alle risorse minerali. Un fenomeno, questo, che, come spiega Tozzi, ha contribuito a generare disuguaglianze sociali ed economiche.

Tutto è iniziato nella seconda metà del XIX secolo, quando sono state ritrovate le prime miniere di oro e diamanti. Il Sudafrica, da lì a poco, ha subito una lunga dominazione da parte dei paesi europei, i cui effetti sono visibili ancora oggi. L’Apartheid si è conclusa da trent’anni, ma la popolazione bianca, nonostante sia in netta minoranza, continua a possedere l’80% delle ricchezze. Un sudafricano su tre vive in condizioni di estrema povertà.

Sapiens Un solo pianeta settima edizione, le tappe dell’appuntamento

Nella prima puntata di Sapiens Un solo pianeta 7, il conduttore scende nelle profondità della Terra. Per visitare una miniera d’oro, si cala ad una profondità di oltre 2 mila metri. In seguito, entra in un camino diamantifero per scoprire le bellezze di un cratere meteoritico. Nei pressi delle colline di Johannesburg, invece, mostra un’enorme distesa di rifiuti, prodotti durante la corsa all’oro. Infine, Tozzi si reca a Soweto, città simbolo del passato di Apartheid.

Confermato, anche nella settima edizione di Sapiens, lo spazio dei Dialoghi di Sapiens. In esso, il conduttore dialoga con un ospite, commentando i temi di cui si parla nella serata. Nella prima puntata è accolto Pietrangelo Buttafuoco.