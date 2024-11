Pubblicità Rotoloni Regina: l’ironia al centro, partendo dal claim Non finiscono mai

Da qualche settimana, sono in rotazione alcune pubblicità di Rotoloni Regina. L’azienda, dopo il promo basato sulla satira politica dello scorso giugno, ha deciso di mandare in onda nuove versioni, tutte incentrate sull’ironia.

Pubblicità Rotoloni Regina, chi ha prodotto il promo

La pubblicità di Rotoloni Regina, anche nel 2024, si ispira all’oramai celebre claim Non finiscono mai. Una frase, questa, che accompagna le comunicazioni del marchio oramai da anni e che è entrata nell’immaginario comune. Giustamente, la società ha deciso di cavalcare tale notorietà, basando su tale aspetto l’intera campagna pubblicitaria.

La società che ha curato la produzione del promo è la Akita Film. La fase della post produzione, invece, è di Hogarth Worldwide Italy. Il professionista scelto per ricoprire il ruolo di regista è Augusto Zapiola.

Dalla recita scolastica ai messaggi vocali delle amiche

La struttura che Rotoloni Regina ha dato alle proprie pubblicità è tanto semplice quanto efficace. Il marchio, infatti, prende come spunto delle situazioni di vita quotidiana, estremizzandole. In primis, sono protagonisti due genitori che, a scuola, assistono al noiosissimo saggio dei figli. In seguito, vi è un nipote che, sul divano, è costretto a guardare, in compagnia della nonna, una telenovela in televisione. Un altro spot mostra una ragazza che, mentre si trova in bagno, ascolta un lunghissimo messaggio vocale di una amica.

Tutte le produzioni, alla fine, sono interrotte dalla voce del narratore fuori campo. Esso paragona la situazione in corso ai Rotoloni Regina, sottolineando: “Per fortuna, solo i Rotoloni Regina non finiscono mai“.

Pubblicità Rotoloni Regina, l’ironia è lo stile inconfondibile

Rotoloni Regina, per la campagna comunicativa, ha deciso di puntare tutto sull’ironia. Uno stile, questo, al quale la società ha già fatto ricorso in passato. La scelta, anche in questa occasione, si è rivelata essere senza dubbio vincente. Le varie produzioni, nonostante siano pressoché identiche nella struttura, riescono ugualmente ad attirare l’attenzione dello spettatore. Inoltre, i produttori sono riusciti nel difficile compito di scongiurare l’effetto ripetitività. Un rischio, questo, sempre molto alto quando si organizzano progetti comunicativi di questo tipo.

Come già accennato prima, Rotoloni Regina ha utilizzato il suo storico claim Non finiscono mai come incipit per le narrazioni. Una scelta, essa, quanto mai utile ed azzeccata. D’altronde, dal punto di vista comunicativo, il marchio è spesso associato a tale slogan, dunque cavalcarlo ulteriormente non può che apportare benefici. L’unica accortezza alla quale la società deve prestare attenzione, ora, è quella di non abbondare negli spot simili fra loro, magari tentando di innovare, senza snaturarsi.