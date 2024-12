Natale in Casa Cupiello su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 26 dicembre, su Rai 1, è in onda Natale in Casa Cupiello. La trasposizione teatrale della celebre commedia di Edoardo De Filippo è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Natale in Casa Cupiello Rai 1, regista e dove è girata

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con Napoletano? E famme ‘na pizza, la TV di Stato punta ancora una volta sul teatro. Il comico, attore e regista Vincenzo Salemme è il protagonista della commedia Natale in Casa Cupiello. Quest’ultima è visibile in diretta su Rai 1 ed è recitata dall’Auditorium Domenico Scarlatta della sede Rai di Napoli.

Salemme, rispettando a pieno il testo originale, propone un focus sui grandi elementi di attualità di quella che è un’opera senza tempo. Non a caso, è una delle commedie teatrali più conosciute ed eseguite nel nostro paese e non solo. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Natale in Casa Cupiello Rai 1, la trama

Prodotto da Chi è di scena? per Rai Cultura, la commedia ha come regista televisiva Barbara Napolitano. Le musiche, invece, sono di Nicola Piovani. Scritto negli anni ’30 del secolo scorso e composto da tre atti, il racconto ha al centro la Famiglia Cupiello. In particolare, sono seguite le gesta dei famigliari nei cinque giorni che vanno dal 23 al 28 dicembre.

Luca Cupiello e la moglie Concetta hanno un figlio chiamato Tommasino. L’uomo ha delle vedute decisamente differenti rispetto alla coniuge e al primogenito. Mentre lui è un fervente sostenitore delle tradizioni natalizie, gli altri ritengono alcune di queste usanze inutili e superate. Non di rado, dunque, i tre battibeccano.

Spoiler finale

Il clima di tensione è destinato a peggiorare drammaticamente durante la Vigilia di Natale. Nel bel mezzo della cena, infatti, emergono dei segreti che minano, definitivamente, i già fragili equilibri famigliari. La difficile situazione provoca, nel protagonista Luca, un grave collasso, a causa del quale perde il controllo delle capacità motorio e cognitive.

Natale in Casa Cupiello Rai 1, il cast

Di seguito il cast degli attori che recitano, sul palco dell’Auditorium Domenico Scarlatta di Napoli, durante Natale in Casa Cupiello, commedia in onda in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play a partire dalle ore 21:25.