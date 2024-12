DallAmeriCaruso su Rai 3: trama, cast e curiosità

Giovedì 26 dicembre, su Rai 3, è in onda DallAmeriCaruso. La terza rete della TV di Stato propone il documentario in prima visione dalle ore 21:20 circa.

DallAmeriCaruso, regista e dove è girata

DallAmeriCaruso è una produzione originale di Sony Music e Nexo Digital. Quest’ultima società ha curato anche la distribuzione. La pellicola è stata presentata in anteprima a novembre del 2023 presso il Pop Up Cinema Medica 4K di Bologna. In seguito, per tre giorni, è stata rilasciata in centinaia di sale cinematografiche del nostro paese, riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica.

Il docu-film ha una durata di circa due ore. L’ideatore, il regista e colui che ha curato la sceneggiatura è Walter Veltroni. La parte relativa al concerto, invece, è diretta da Ambrogio Lo Giudice. Il titolo intende omaggiare Lucio Dalla, fra i cantautori più importanti ed apprezzati in Italia.

DallAmeriCaruso, la trama

Il sottotitolo di DallAmeriCaruso è Il concerto perduto. Il documentario è suddiviso in due parti. Nella prima è raccontata la genesi di una delle sue canzoni più famose, ovvero Caruso. Estratto dall’album intitolato DallAmeriCaruso, il singolo è stato rilasciato nel 1986 e sin da subito è stato un grande successo, al punto da rimanere per due settimane consecutive al vertice delle classifiche.

Dalla ha scritto il testo del brano durante un soggiorno a Sorrento. Qui ha dormito nella stanza che, in passato, aveva ospitato il celebre tenore Enrico Caruso. La storia delle origini del singolo si alterna alle foto e ai filmati inediti del viaggio che Dalla ha svolto a New York.

Spoiler finale

Nella seconda parte di DallAmeriCaruso, invece, è grande protagonista la musica del protagonista. Il documentario, infatti, propone la versione integrale del concerto che Lucio Dalla ha eseguito il 23 marzo del 1986 al Village Gate di New York. Al suo fianco, sul palco, ci sono gli Stadio. Fra i tanti successi eseguiti da Dalla spiccano Futura, Anna e Marco, 4/3/1943, La sera dei miracoli e L’Anno che verrà.

DallAmeriCaruso, le testimonianze

Durante DallAmeriCaruso, visibile in diretta streaming su Rai Play, è raccolta la testimonianza di numerosi amici e colleghi di Lucio Dalla. Per ricordarlo c’è Gaetano Curreri, frontman dei già citati Stadio. Atteso il pianista Danilo Rea, che esegue una cover di Caruso. Inoltre, prendono la parola anche il chitarrista Ricky Portera, il bassista Marco Nanni, e fondatore degli Stadio, e il batterista Giovanni Pezzoli. Altri protagonisti sono la cantante Angela Baraldi, il regista Ambrogio Lo Giudice e il giornalista e critico musicale Gino Castaldo.