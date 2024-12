MasterChef Italia, la puntata del 26 dicembre: la MasterClass, prova in esterna con Chiara Pavan

Giovedì 26 dicembre, nel giorno in cui si festeggia Santo Stefano, è in onda un nuovo appuntamento di MasterChef Italia. Il programma, come di consueto, è proposto da Sky Uno in prima serata, dalle ore 21:15.

MasterChef Italia 26 dicembre, la Mistery Box

MasterChef Italia di oggi, giovedì 26 dicembre, è una produzione Sky Original, realizzata dalla società Endemol Shine Italia. Oltre che in televisione, sul canale 108 di Sky, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go e la piattaforma Now TV.

I protagonisti del programma, come di consueto, sono i tre giudici. In primis c’è Bruno Barbieri, nella giuria del cooking show sin dal suo debutto in Italia. Atteso Antonino Canavacciuolo, oltre a Giorgio Locatelli. I 18 aspiranti cuochi affrontano la Mistery Box. Essa promette di far riemergere nei concorrenti i loro ricordi e le loro esperienze personali.

L’Invention Test e la prima prova in esterna

In seguito, l’appuntamento del 26 dicembre di MasterChef Italia procede con l’Invention Test. Durante tale manche, i protagonisti devono realizzare dei piatti partendo dagli ingredienti che richiamano, negli odori e nei sapori, il bosco. La sfida alla ricerca del miglior cuoco amatoriale del nostro paese procede con la prima prova in esterna di questa edizione.

I concorrenti e i tre giudici abbandonano lo studio e raggiungono Marano Lagunare, in Friuli Venezia Giulia. In particolare, i protagonisti si recano nella suggestiva location della Riserva Naturale, posta alle foci del fiume Stella. Ad attendere i cuochi, suddivisi in due compagini, ci sono venticinque pescatori locali, oltre alla chef Chiara Pavan, vincitrice di una stella Michelin con il ristorante Venissa, posto nella laguna veneta.

I membri del team sconfitto, durante MasterChef Italia del 26 dicembre, affrontano il Pressure Test, dedicato ad uno dei comfort food per eccellenza della cucina mondiale. Al termine della prova, uno dei protagonisti deve lasciare per sempre il programma.

MasterChef Italia 26 dicembre, i concorrenti

Sono diciotto i concorrenti di MasterChef Italia. La MasterClass è composta, in primis, dalla cameriera 21enne Alessia, dalla consulente di moda Anna Yi Lian e dal titolare di un centro revisioni Claudio. Ci sono il direttore di marketing Franco e Gaetano, studente universitario di 19 anni. Sperano di vincere il commesso Gianni, il bagnino Giulio e l’animatrice per bambini Ilaria.

Ambiscono a convincere i giudici il content creator Jack, l’impiegata Katia, la barista Linda e la capocameriera Martina. La sfida è accolta da Laura, in cerca di una occupazione, dalla manager nelle risorse umane Mary, da Reza, consulente vendite, e dal contadino Simone B. Presente il 19enne Samuele, fresco di diploma all’Istituto Alberghiero. Infine, c’è l’imprenditore Simone G.

A loro, durante MasterChef Italia 2024, si aggiungono due supplenti, pronti a prendere il posto dei titolari. Le riserve sono la modella Sara e Pino, falegname 61enne.