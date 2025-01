Una giornata particolare Italia la grande bellezza: Aldo Cazzullo celebra le bellezze artistiche italiane

Mercoledì 8 gennaio, La7 propone una puntata speciale di Una giornata particolare dal titolo Italia la grande bellezza. Il format è in onda dalle 21:20 circa.

Una giornata particolare Italia la grande bellezza, viaggio nelle bellezze italiane

Al timone di Una giornata particolare Italia la grande bellezza c’è il solito Aldo Cazzullo. Quest’ultimo, infatti, è il padrone di casa del format sin dal suo debutto, avvenuto, sempre sulla rete diretta da Urbano Cairo, nel settembre del 2022. Al suo fianco, il giornalista può contare sul sostegno dei cosiddetti inviati nella storia, ovvero Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Solitamente, la trasmissione si concentra su una giornata che ha segnato il corso della storia. Nello speciale odierno, invece, il programma realizza una sorta di viaggio indietro nel tempo, alla scoperta delle meraviglie artistiche ed architettoniche italiane. Si tratta di un omaggio al patrimonio culturale nostrano, che attira ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo.

Le tappe della puntata

Durante la puntata Italia la grande bellezza di Una giornata particolare, il racconto parte dall’Antica Roma. Un’epoca, questa, che ha lasciato segni ancora oggi tangibili e che si contraddistingue per una vera e propria perfezione classica.

In seguito, è proposto un focus sul Duomo di Orvieto. Oltre ad essere un luogo di culto è una meraviglia dell’epoca gotica. Titolata a Maria Assunta, la costruzione risale al 1290 e per la costruzione ci sono voluti 301 anni. La basilica è contraddistinta, all’esterno, dallo slancio dato dalle quattro guglie.

Cazzulo procede la narrazione con le opere del Rinascimento fiorentino. Un periodo, questo, nel quale a Firenze operavano geni come Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarotti e Filippo Brunelleschi. Tante le opere che risalgono a quei decenni, fra cui il David di Michelangelo e la Cupola di Brunelleschi.

Altra tappa di Una giornata particolare è la Basilica di San Francesco di Assisi, che dal 1230 custodisce le spoglie del Santo. Infine, Cazzullo passeggia fra i monasteri benedettini e le opere di artisti come Amedeo Modigliani, Gian Lorenzo Bernini e Piero della Francesca.

Una giornata particolare Italia la grande bellezza, gli ospiti

Numerosi gli ospiti attesi durante la puntata speciale di Una giornata particolare, in onda su La7 mercoledì 8 gennaio. In primis c’è il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Atteso Riccardo Muti, direttore d’orchestra nonché eccellenza italiana riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi gli storici Alessandro Barbero ed Eva Cantarella. Infine, prende la parola Padre Enzo Fortunato, volto noto in televisione e che ha il ruolo di direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro.