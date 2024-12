Una giornata particolare puntata 2 giugno 1946 Monarchia contro Repubblica: ospiti e tappe

Mercoledì 4 dicembre, su La7, è in onda la puntata intitolata 2 giugno 1946 Monarchia contro Repubblica di Una giornata particolare. Il programma, giunto alla terza edizione, è in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Una giornata particolare 4 dicembre, il Referendum fra Monarchia e Repubblica del 2 giugno del 1946

Con l’appuntamento di oggi prosegue la terza edizione di Una giornata particolare. Il format, come sempre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo. Al timone torna il giornalista Aldo Cazzullo. Al suo fianco, nella narrazione, ci sono gli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Come intuibile già dal titolo della puntata, il format, questa settimana, si concentra sulla giornata del 2 giugno del 1946. Una data, questa, che ha segnato inevitabilmente la storia del nostro paese. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, infatti, i cittadini italiani si sono recati alle urne per decidere il futuro dell’Italia.

L’esito del voto

Nel corso di Una giornata particolare di oggi, Aldo Cazzullo analizza l’impatto del voto. Nella giornata del 2 giugno del 1946, infatti, i nostri concittadini, sia uomini che donne, hanno deciso, a maggioranza, di far diventare il nostro paese una Repubblica. Di conseguenza, dunque, tale data segna ufficialmente la caduta della Monarchia. Poche ore più tardi la promulgazione dell’esito, la famiglia reale dei Savoia è costretta all’esilio.

Cazzullo, come di consueto, arricchisce il racconto recandosi nei luoghi dove sono accaduti i fatti. In primis a Roma, all’interno del Palazzo del Quirinale e del Palazzo Montecitorio, dove in esclusiva il programma mostra la copia originale della Costituzione italiana. Gli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido visitano il Palazzo del Viminale, attuale sede del Ministero dell’Interno. In seguito si recano a Napoli, presso Villa Rosebery, dove Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II.

Una giornata particolare 4 dicembre, gli ospiti

Aldo Cazzullo, nel corso della puntata 2 giugno 1946 Monarchia contro Repubblica di Una giornata particolare, dà spazio a numerosi ospiti. In primis c’è l’artista Ornella Vanoni, testimone diretta del Referendum del 1946. In seguito c’è Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele nato durante l’esilio in Svizzera della famiglia reale.

Presente, in seguito, Marisa Malagoli, figlia di Palmiro Togliatti, ex leader del Partito Comunista italiano. C’è anche Enrico De Smaele, nipote di Alcide De Gasperi, che ha gestito il passaggio da Monarchia a Repubblica. Infine, c’è lo storico Marco Labbate.