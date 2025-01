Una giornata particolare puntata Le grandi battaglie: i combattimenti che hanno segnato l’umanità

Mercoledì 15 gennaio, LA7 propone uno speciale di Una giornata particolare dal titolo Le grandi battaglie. La trasmissione è visibile dalle 21:20 circa.

Una giornata particolare Le grandi battaglie, il conduttore e gli inviati nella storia

La trasmissione, come sempre, è condotta dal giornalista Aldo Cazzullo. Al suo fianco, per arricchire la narrazione, ci sono gli invitati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Quello odierno è il secondo appuntamento speciale in onda il mercoledì sera su LA7. La puntata di sette giorni fa, dedicata alle meraviglie storiche e culturali del nostro paese, ha ottenuto ottimi ascolti. In particolare, ha convinto 1,1 milioni di telespettatori, per una share del 6,34%. Un dato che ha permesso all’emittente di essere la quarta rete più vista della serata, dietro solo alle ammiraglie e ad Italia 1.

Le battaglie che hanno cambiato la storia dell’umanità

Anche questa settimana, con lo speciale intitolato Le grandi battaglie cambia leggermente il meccanismo di funzionamento di Una giornata particolare. Il programma, a dispetto del titolo, non si concentra su una data specifica, ma analizza una serie di combattimenti, il cui impatto ha segnato in modo decisivo il corso della storia. Sono analizzate le cause e l’esito di tali guerre. Inoltre, è proposto un focus sui protagonisti di questi eventi imprese.

Si parte dalle Cinque Giornate di Milano, un’insurrezione armata dei cittadini avvenuta fra il 18 e il 22 marzo del 1848. Tali moti hanno causato centinaia di vittime, sia fra gli insorti che fra i soldati, e ha portato alla temporanea liberazione della città meneghina dalla dominazione austriaca.

Una giornata particolare Le grandi battaglie, la Battaglia di Monte Milvio e la disfatta di Caporetto

Altro momento di svolta, approfondito durante Una giornata particolare Le grandi battaglie, è la Battaglia di Monte Milvio. Combattuta nel 312, ha avuto come oppositori Costantino I, al timone delle regioni occidentali dell’Impero romano, e Massenzio, imperatore non riconosciuto di Italia ed Africa. Alla fine, ha avuto la meglio il primo, la cui vittoria ha rappresentato un passo importante verso la fine della tetrarchia.

C’è la Disfatta di Caporetto avvenuta nella prima guerra mondiale, quando le forze austro-ungariche riuscirono a sfondare le linee difensive italiane, costrette ad indietreggiare per oltre 150 km, fino al fiume Piave. Si rivive, nella puntata, lo sbarco del D-Day, ovvero l’arrivo di migliaia di soldati alleati che, desiderosi di aprire un secondo fronte di combattimenti in Europa, sono sbarcati in massa, nel 1944, in Normandia.

Infine, si giunge al termine con la Spedizione dei Mille in Sicilia. Mille uomini, guidato da Giuseppe Garibaldi, sono partiti dalla Liguria e si sono recati in Sicilia, con l’obiettivo di rovesciare il governo borbonico. Le gesta della brigata ha portato, in seguito, alla conquista del Regno delle Due Sicilie, permettendo l’annessione al Regno d’Italia.