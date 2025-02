Paesi che vai, la puntata del 23 febbraio: Livio Leonardi a Viterbo

Domenica 23 febbraio, Livio Leonardi manda in onda un nuovo appuntamento di Paesi che vai. Il programma è proposto, rigorosamente su Rai 2, dalle ore 14:00 circa.

Paesi che vai 23 febbraio, tappa a Viterbo

Non cambia, neanche questa settimana, il meccanismo di funzionamento del programma. Come di consueto, infatti, Leonardi analizza le bellezze culturali e naturali di una specifica città del nostro paese. Lungo il tragitto, Leonardi si fa accompagnare da una guida d’eccezione, un personaggio molto importante per la storia del centro visitato.

Nel corso della puntata di domenica 23 febbraio, fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play, ci si focalizza su Viterbo. L’itinerario, che analizza le principali bellezze della cittadina nel Lazio, segue le orme di Alessandro IV.

Prima tappa nel Palazzo dei Papi

L’appuntamento di domenica 23 febbraio parte da Palazzo dei Papi. Si tratta di un edificio ricco di storia, sia dei personaggi che lo hanno creato che degli eventi che qui si sono svolti, a partire dal Conclave, dei suoi protagonisti e delle conseguenze che la cruciale vicenda ebbe per la Chiesa cattolica.

La ricca puntata di Paesi che vai di oggi si sposta a pochi km dal centro città, dove si svolge la rubrica Il gossip dell’arte. Tale spazio ha come protagonista il Parco di Bomarzo e il suo ideatore, ovvero Pierfrancesco Orsini, detto Vicino, un personaggio tanto originale quanto affascinante.

Leonardi analizza la storia di questo luogo, che al proprio interno contiene numerose sculture risalenti al XVI secolo e che ritraggono esclusivamente animali mitologici, divinità o mostri. Nel corso di tale momento, il padrone di casa ricostruisce una storia personale poco nota al grande pubblico. Stiamo parlando della storia d’amore di Vicino con la cortigiana veneziana Adriana della Roza.

Paesi che vai 23 febbraio, l’omicidio di Enrico Cornovaglia

Livio Leonardi, durante Paesi che vai di oggi, torna a Viterbo e narra la tragica vicenda che si è svolta nel marzo del 1281, tra le mura della Chiesa del Gesù. Si tratta del brutale omicidio di Enrico Cornovaglia, di cui Dante Alighieri ha parlato anche nel XII Canto dell’Inferno. Altre tappe del viaggio viterbese di Leonardi sono presso il famoso Palazzo dei Priori e a Bagnaia, nel magnifico giardino di Villa Lante.

In chiusura di appuntamento, il presentatore effettua una intervista a Federico Moccia, figlio del famoso autore Pipolo, dai natali viterbesi. Infine, non manca il tempo per gustare una delle tante eccellenze enogastronomiche che contraddistinguono la zona.