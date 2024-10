Paesi che vai, Livio Leonardi torna su Rai 2 il 12 gennaio del 2025

Paesi che vai, storico programma di approfondimento culturale della TV di Stato, esordisce con la nuova edizione il 12 gennaio 2025. Come lo scorso anno, il format è proposto su Rai 2.

Paesi che vai 2025, otto le puntate previste

Quella al via il 12 gennaio del 2025 sarà, per Paesi che vai, la decima edizione. Il programma è condotto, come di consueto, da Livio Leonardi, padrone di casa sin dal debutto della trasmissione, di cui è anche ideatore ed autore. La nuova edizione è composta da otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Salvo nuove ed improvvise modifiche di palinsesto, gli appuntamenti sono proposti, come l’anno scorso, con cadenza settimanale su Rai 2, dalle ore 14:00 della domenica. Inoltre, è possibile fruire del format in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

La Rai continua a sacrificare il programma

Nonostante il netto calo di ascolti ottenuto nella passata stagione televisiva, causato dal cambio di rete, dunque, la Rai ha deciso di continuare a sacrificare Paesi che vai. Una decisione, questa, inspiegabile. In primis perché è un format che, sul solco dei programmi delle cosiddette Linee, si adatta alla perfezione al target di pubblico e al resto dell’offerta di Rai 1 e non di Rai 2. Una rete, quest’ultima, che punta soprattutto sull’intrattenimento e che fra show musicali e talk dedicati ai giovani tenta (spesso non riuscendoci) di ringiovanire la propria audience.

La TV di Stato, inoltre, costringe Paesi che vai a confrontarsi con due fra gli show più apprezzati delle reti ammiraglia Rai e Mediaset, ovvero Domenica In con Mara Venier ed Amici di Maria De Filippi. La conferma che si tratta di una collocazione errata arriva dagli ascolti. L’anno scorso, Livio Leonardi è riuscito in più di una occasione a raggiungere il 4% di share. Fino al 2023, quando il programma era nella mattina della domenica di Rai 1, superava non di rado il milione e mezzo di spettatori, con share spesso e volentieri più alte del 20%.

Paesi che vai 2025, in attesa delle nuove puntate spazio alle repliche il sabato

Paesi che vai, nel 2025, non cambia il proprio meccanismo di funzionamento. Ogni settimana, infatti, il padrone di casa raggiunge una città del nostro paese. Una volta qui, ricostruisce la storia del borgo, concentrandosi su quei personaggi che hanno contribuito, nel bene o nel male, a rendere grande il luogo visitato. In attesa dell’inizio delle nuova edizione, il sabato pomeriggio, su Rai 2, è possibile seguire le repliche delle passate stagioni. L’orario di inizio è fissato alle 16:30. Oggi, sabato 19 ottobre, è riproposto l’appuntamento ambientato a Pesaro.