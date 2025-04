Giovedì 17 e venerdì 18 aprile, Focus, rete visibile sul canale 35 del digitale terrestre, lancia i cosiddetti Einstein Days. L’emittente ha deciso di omaggiare il genio della fisica con due prime serate dedicate.

Einstein Days, celebrazione in occasione del 70esimo anniversario della sua morte

Gli Einstein Days arrivano per una importante ricorrenza. Il 18 aprile, infatti, si celebra il 70esimo anniversario dalla morte di Albert Einstein, che con le sue scoperte ha rivoluzionato lo scibile umano.

Premio Nobel per la fisica nel 1921, Einstein è famoso soprattutto per la celebre equazione E=mc², formula con la quale ha dimostrato la relazione tra l’energia e la massa di un sistema fisico. Si tratta della teoria della relatività, uno dei pilasti della fisica moderna. Inoltre, altri importanti contributi al mondo della scienza sono arrivati con gli studi sulla relatività ristretta e su quelle generale.

La programmazione del 17 e del 18 aprile

Gli Einstein Days iniziano, come detto, il 17 aprile. Dalle ore 21:20 circa prende il via il documentario Einstein-Il supercervello. In esso, si indaga in primis il pensiero del fisico, nel tentativo di comprendere in che cosa consistevano i suoi esperimenti mentali e a quali risultati ha portato la sua metodologia. Inoltre, è approfondito il mistero legato alla conservazione del suo cervello, trafugato dopo il decesso per compiere degli studi.

A seguire, in seconda serata, parte il documentario Come funziona l’universo. Tale produzione tenta di spiegare il funzionamento del nostro universo a partire dalle leggi divulgate da Albert Einstein.

Venerdì 18 aprile, invece, gli Einstein Days giungono al termine, in prima serata su Focus, con Nella mente di Einstein – Come pensa un Genio, dedicato alla già citata teoria della relatività. Alle 22:20 tocca a Curvare la Luce – La Teoria della Relatività alla prova, una produzione dedicata al lavoro di coloro che hanno tentato di dimostrare la veridicità della teoria della relatività. Infine, alle 23:30, torna, con un nuovo appuntamento, il doc Come funziona l’universo.

Einstein Days, le interviste

Ad accompagnare la programmazione tv ad hoc del 17 e del 18 aprile vi sono alcune interviste a grandi studiosi italiani. In primis c’è il fisico Luigi Civalleri, docente di Comunicazione della Scienza alla SISSA di Trieste. Con lui c’è anche Gabriele Ghisellini, astrofisico e divulgatore scientifico, che in carriera ha dato ampio spazio alle questioni legate all’universo, nonché autore del libro L’universo come non si era mai visto – le nuove astronomie.