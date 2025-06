Si intitola Quelli della notte in cattedra lo speciale dedicato al 40esimo anniversario dalla messa in onda della prima puntata di Quelli della notte. L’omaggio è trasmesso a partire dalle ore 21:15 circa, su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre).

Quelli della notte in cattedra, lo speciale ambientato nel Teatro Ateneo dell’Università Sapienza

La società che ha curato la realizzazione dello speciale Quelli della notte in cattedra è Rai Cultura. L’obiettivo della produzione è rendere omaggio a Quelli della notte, programma ideato e guidato da Renzo Arbore, che è andato in onda per la prima volta nel 1985, ottenendo dati di ascolti da record.

Concepito come un viaggio nella memoria collettiva e nella storia del linguaggio televisivo, il programma si svolge presso il Teatro Ateneo dell’Università Sapienza, a Roma. Da qui, anche attraverso il materiale d’archivio, l’integrazione di contenuti esclusivi e documenti personali forniti dagli ospiti, si tenta di restituire la complessità e la forza innovativa di uno show che ha segnato un’epoca.

Il racconto è guidato da Aldo Grasso

Quelli della notte in cattedra è guidato da Aldo Grasso, noto critico televisivo, nonché docente di Storia della Radio e della Televisione. Al suo fianco è attesa la partecipazione del già citato Renzo Arbore. D’altronde, quest’ultimo è il grande protagonista del progetto, avendo ideato il format.

Infine, ad arricchire ulteriormente il racconto c’è il giornalista Roberto D’Agostino, firma prestigiosa del portale informativo Dagospia, studioso ed anticipatore autorevole di nuove mode e tendenze. D’Agostino, inoltre, era anche nel cast di Quelli della notte, dove rivestiva il ruolo di lookologo, che analizzava, spesso in modo ironico e dissacrante, le tendenze degli anni ’80.

D’Agostino, Grasso ed Arbore accompagnano il pubblico nella visione e nell’analisi dei momenti più emblematici dello show, cioè sketch surreali, gag indimenticabili e trovate che hanno fatto scuola.

Quelli della notte in cattedra, un programma che ha riscritto le regole dello spettacolo

Quelli della notte in cattedra omaggia, dunque, un programma che ha riscritto le regole del mondo dello spettacolo. Nonostante sia andato in onda solamente per trentadue puntate, la trasmissione ha modificato profondamente il genere del varietà, puntando tutto su uno stile ironico, sperimentale ed irriverente.

Con la leggerezza tipica dei format di Arbore, il conduttore è riuscito a raccontare il fermento sociale e culturale dell’Italia degli anni ’80, diventando specchio del cambiamento e del nuovo benessere dell’epoca. Durante il documentario sono previsti gli interventi di vari testimoni ed interpreti dello show, fra cui Nino Frassica, Andy Luotto, Maurizio Ferrini e Dario Salvatori.