Il film L’ultima vendetta, diretto da Robert Lorenz, è un thriller d’azione del 2023, ambientato in Irlanda durante gli anni ’70. La pellicola segue la storia di un ex sicario che cerca di lasciarsi alle spalle il suo passato violento, ma viene trascinato in un nuovo conflitto quando una cellula dell’IRA minaccia la sua comunità. Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 106 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film L’ultima vendetta

La regia del film è affidata a Robert Lorenz, mentre la sceneggiatura è scritta da Mark Michael McNally e Terry Loane.

La pellicola è prodotta in Irlanda e Stati Uniti, con la distribuzione curata da Vertice360.

I protagonisti della trama

Liam Neeson interpreta Finbar Murphy , un ex sicario che cerca di rifarsi una vita.

interpreta , un ex sicario che cerca di rifarsi una vita. Kerry Condon è Doireann McCann , una terrorista dell’IRA in cerca di vendetta.

è , una terrorista dell’IRA in cerca di vendetta. Jack Gleeson è Kevin Lynch , un giovane assassino problematico.

è , un giovane assassino problematico. Ciarán Hinds è Vincent “Vinnie” O’Shea , il poliziotto del villaggio.

è , il poliziotto del villaggio. Colm Meaney è Robert McQue, boss criminale e mentore di Finbar.

Dove è stato girato?

Le riprese del film L’ultima vendetta si sono svolte principalmente in Irlanda, con location che enfatizzano l’atmosfera cupa e suggestiva della storia.

📍 Glencolmcille, Contea di Donegal, Irlanda – Scene ambientate nel villaggio costiero.

📍 Kilcar, Contea di Donegal, Irlanda – Riprese legate agli scontri tra Finbar e l’IRA.

📍 Dublino, Irlanda – Alcune sequenze aggiuntive.

Trama del film L’ultima vendetta

Nel 1974, mentre l’Irlanda del Nord è dilaniata dai disordini, quattro membri dell’IRA compiono un brutale attentato a Belfast, che costa la vita a sei persone, inclusi tre innocenti bambini. Subito dopo l’azione, i terroristi cercano rifugio nel pacifico e isolato villaggio costiero di Glencolmcille, nella contea di Donegal.

È qui che vive Finbar Murphy, un uomo tormentato dal suo passato. Ex sicario, Finbar ha cercato di lasciarsi alle spalle la violenza, rifacendosi una vita all’insegna della tranquillità. Ma la pace è destinata a durare poco. Quando scopre che una bambina del villaggio è stata orribilmente abusata da uno dei membri dell’IRA nascosti, qualcosa dentro di lui si spezza. La sete di giustizia, a lungo sopita, riemerge prepotentemente. Finbar decide di farsi giustizia da solo, scatenando una spirale inarrestabile di vendetta e violenza che travolgerà l’intera comunità.

Spoiler finale

La tensione culmina in un sanguinoso scontro armato tra Finbar e i terroristi nel pub locale. Nel caos della sparatoria, Kevin Lynch, uno dei membri dell’IRA, fa una rivelazione scioccante: confessa di aver ucciso Curtis, un evento che innesca una serie di drammatici e inaspettati sviluppi.

Il film si chiude con un epilogo profondamente tragico. Finbar è costretto a fare i conti con le devastanti conseguenze delle sue scelte. La vendetta, pur avendo portato a una forma di giustizia, lascia dietro di sé una scia di dolore e distruzione, obbligandolo a confrontarsi con il vero costo della sua ricerca di redenzione.

Cast del film L’ultima vendetta

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: