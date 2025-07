Domenica 6 luglio, Rete 4 manda in onda un nuovo appuntamento di Freedom Oltre il confine. La puntata, la seconda dell’edizione 2025, prende il via in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Freedom Oltre il confine 6 luglio, i segreti del Duomo di Firenze

Nel corso di Freedom Oltre il confine di oggi, il conduttore e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo si reca a Firenze. Una volta giunto nella città capoluogo della Toscana, il padrone di casa entra all’interno del Duomo, conosciuto anche con il nome di Cattedrale Santa Maria del Fiore.

Si tratta di uno dei simboli del nostro paese. I lavori della costruzione del Duomo sono terminati nel 1400 e l’elemento più rappresentativo è senza dubbio la Cupola del Brunelleschi. Si tratta della più grande cupola in muratura al mondo.

Giacobbo, in solitaria, ha la possibilità di visitare l’intero monumento, andando alla scoperta dei tanti segreti qui celati da secoli.

Carbonia e Fosdinovo

Durante la puntata di domenica 6 luglio di Freedom Oltre il confine, il padrone di casa si sposta in Sardegna. Sull’isola, Giacobbo racconta la storia di Carbonia, un paese nato solamente cento anni fa e che oggi conta poco più di 25 mila abitanti.

La storia del borgo è senza dubbio unica. Il centro abitato è sorto con l’obiettivo di estrarre il carbone, come indica anche il nome. Con il tempo, però, il comune e i suoi abitanti hanno acquisito una identità ben precisa, riuscendo ad andare oltre il proprio passato legato al carbone, non cancellandolo ma, al contrario, valorizzandolo. Per ricostruire al meglio i momenti chiave dello sviluppo della città, il conduttore scende nelle gallerie della grande miniera.

Il viaggio di Freedom di domenica 6 luglio continua a Fosdinovo, piccolo borgo posto nella provincia di Massa e Carrara. Il luogo simbolo di tale zona è il Castello Malaspina, per secoli residenza principale del marchese. Il maniero ha subito, nel corso dei decenni, importanti lavori di ristrutturazione, che hanno comunque lasciato intatto il grande fascino architettonico.

Freedom Oltre il confine 6 luglio, intervista a Luciano D’Adamo

Infine, nello studio di Freedom, durante la puntata di domenica 6 luglio, Roberto Giacobbo effettua una lunga intervista a Luciano D’Adamo. L’uomo ha avuto un grave incidente in automobile, in seguito al quale è entrato in coma. Nel 2019, al suo risveglio, Luciano si rende conto di aver perso la memoria. L’uomo non ricorda più ciò che è accaduto negli ultimi 40 anni, al punto da essere convinto ancora di avere 24 anni. In realtà, di anni ne ha 68, ha una famiglia i cui componenti, però, sono per lui dei perfetti sconosciuti.