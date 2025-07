Domenica 6 luglio, Canale 5 manda in onda una nuova puntata de La Notte nel Cuore. L’appuntamento della fiction è proposto a partire dalle ore 21:25 circa.

La Notte nel Cuore 6 luglio, regista e dove è girata

La società che cura la realizzazione del titolo del Biscione è la TIMS Production, ovvero la medesima che ha prodotto il cult Terra Amara. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta. Le riprese si sono svolte in Cappadocia.

Produzione originale della Turchia, in patria la prima stagione, che ha esordito con il titolo originale Siyah Kalp nel settembre del 2024, era composta da 35 puntate. Ognuna di esse aveva una durata di 130 minuti.

Nel nostro paese, invece, Mediaset ha suddiviso i vari appuntamenti in episodi da 45 minuti ciascuno. Canale 5 ne trasmette tre alla settimana, nel prime time della domenica.

La Notte nel Cuore 6 luglio, la trama

Nel corso della puntata di domenica 6 luglio de La Notte nel Cuore, non appena tornati a casa Hikmet se la prende con la figlia Sevilay. In particolare, dopo averla minacciata, la mette di fronte ad un bivio e la obbliga ad accettare le nozze combinate con Cihan.

Quest’ultimo, a sua volta, deve fare i conti con le pressioni di Samet, che prega l’uomo di sposare Sevilay per tentare di salvare il patrimonio della famiglia.

Cihan, intanto, trascorre una serata romantica in compagnia di Melek. I due, durante l’appuntamento, si dichiarano i loro sentimenti.

Spoiler finale

Nella puntata odierna de La Notte nel Cuore, Hikmet prova a convincere Samet a licenziare al più presto i due gemelli, in quanto, a suo dire, essendo innamorati di Cihan e Sevilay potrebbero mandare in fumo i loro piani. Nuh e Melek, seppur delusi, tornano a Villa Sansalan e optano per portare avanti i loro piani di vendetta verso Sumru.

Infine, con una telefonata improvvisa, Sultan comunica a Nuh e Melek che Mehmet ha avuto un grave incidente. I due, non appena vengono a conoscenza del fatto, corrono ad Aksu.

La Notte nel Cuore 6 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, in onda con un nuovo appuntamento su Canale 5 domenica 6 luglio e visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.