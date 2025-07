Il pomeriggio di Rai 1, sabato 19 luglio, propone due nuovi episodi di Linea Blu Porti d’Italia ed Azzurro Storie di mare. Le trasmissioni prendono il via alle 14:00 ed alle 17:55.

Linea Blu Porti d’Italia 19 luglio, La Spezia

Donatella Bianchi, supportata dall’inviato Fabio Gallo, è la conduttrice di Linea Blu Porti d’Italia. Il format, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, si concentra su La Spezia.

In particolare, è realizzato un itinerario alla scoperta del Golfo dei Poeti, insenatura che custodisce la città, ed il porto, che sta divenendo un esempio globale sia per sostenibilità che per innovazione.

Linea Blu Porti d’Italia del 19 luglio propone un focus su due simboli della città. Il primo è la diga foranea, importantissima opera di ingegneria idraulica che protegge il porto fin dal XIX secolo, e il palio, una sfida a colpi di remi che, nel 2025, festeggia il centenario dalla nascita.

Linea Blu Porti d’Italia 19 luglio, alla scoperta del sistema portuale

Linea Blu Porti d’Italia si concentra sul sistema portuale. Bianchi e Gallo parlano dell’innovativo trasporto container via treno, scelta strategica che permette di ridurre in maniera drastica il traffico su gomma e l’impatto sull’ambiente.

La puntata documenta anche il progetto che porterà alla trasformazione del lungomare cittadino, ideato con l’obiettivo di riavvicinare la città al mare, nonché di costruire un molo in grado di far attraccare le navi da crociera. Altra innovazione riguarda l’elettrificazione delle banchine, che consente di ridurre le emissioni delle navi in sosta.

La puntata analizza il cosiddetto Miglio blu, tratto iconico del porto che ospita alcuni fra i più rinomati cantieri navali del mondo. Infine, dopo aver mostrato la coltivazione delle ostriche alla baia Santa Teresa, il viaggio termina sull’isola di Palmaria, che fronteggia il borgo di Porto Venere.

Azzurro Storie di mare in Puglia

Nel corso della giornata, oltre a Linea Blu Porti d’Italia è in onda Azzurro Storie di mare. Il programma, condotto da Beppe Convertini, approfondisce la Puglia, partendo dalla pesca tradizionale del polpo di Savelletri. A Torre Egnazia, invece, è visitata l’antica Necropoli messapica, simbolo di un prestigioso passato marinaro. All’interno del Parco Archeologico, Convertini ammira la bellezze dell’area marina protetta, con un focus sulle tartarughe Caretta caretta. Infine, l’ultima tappa è a Martina Franca, dove il pubblico a casa ha la possibilità di immergersi nell’atmosfera elegante del Festival della Valle d’Itria.