Sabato 19 luglio, Rai 1 propone nuovi appuntamenti di Linea Verde Bike e Linea Verde Sentieri, oltre che la prima puntata della nuova edizione di Vista Mare. Tutti i tre format raccontano alcune delle bellezze del nostro paese.

Linea Verde Sentieri 19 luglio, il mare e la montagna le due anime della Calabria

Lino Zani e Giulia Capocchi, sabato 19 luglio, tornano al timone di Linea Verde Sentieri, al via alle ore 12:30 circa. Questa settimana, i padroni di casa si recano in Calabria ed approfondiscono le due anime della regione, ovvero il mare e la montagna. Zani e Capocchi percorrono, a piedi e a bordo di una bicicletta, un lungo sentiero, durante il quale è possibile scorgere scenari naturalistici mozzafiato.

Il viaggio di Lino Zani parte dal lago Ampollino, un luogo incantevole che si trova immerso nelle bellissime montagne della Sila. In seguito si sposta verso nord, alla scoperta dei Arvo ed Ariamacina, tutti tutelati dal Parco Nazionale della Sila, il primo parco nazionale istituito in Calabria. Il conduttore ha la possibilità di salire sulla vetta più alta della Sila,il Monte Botte Donato, posta a quota 2000 metri di altezza.

Linea Verde Sentieri 19 luglio, Giulia Capoccchi nella ciclabile Val di Neto

Durante Linea Verde Sentieri del 19 luglio, Zani incontra una famiglia impegnata nella produzione di vino e che gestisce la vigna più alta del Vecchio Continente. Il viaggio termina nell’altopiano della Sila, territorio dominato dalla presenza dei suggestivi pini Larici.

Giulia Capocchi, invece, segue il percorso della ciclabile Val di Neto, che partendo dalla Sila arriva fino alle spiagge che si affacciano sul Mar Ionio. Dopo una sosta a Caccuri, il programma visita il bel castello di Santa Severina. A seguire è raggiunto il borgo Rocca di Neto alla scoperta delle grotte rupestri, insediamento abitato sin dai tempi della preistoria. Il punto di arrivo, per Capocchi, è una spiaggia posta a poca distanza dalla foce del fiume Neto, custodito all’interno di un’oasi protetta.

Vista Mare e Linea Verde Bike in Veneto

Sabato 19 luglio, la rete ammiraglia propone anche Linea Verde Bike e Vista Mare, in onda alle 11:25 ed alle 12:00. Il primo è guidato da Federico Quaranta e Giulia Capocchi, mentre il secondo ha come padrone di casa il solo Quaranta. Entrambe le trasmissioni sono in Veneto.

Linea Verde Bike riprende il viaggio fra le province italiane, lungo percorsi ciclabili. Durante il programma è dato spazio ad enti e progetti del Terzo Settore. Vista Mare, invece, gira per l’Italia alla scoperta dei borghi costieri, in un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio storico, sociale, naturale, enogastronomico e culturale.