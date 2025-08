Martedì 5 agosto, su Rai 3, è proposta, direttamente dall’Arena di Verona, la Aida. L’opera teatrale è proposta dalle 21:25.

Aida Arena di Verona, prevista la partecipazione di Luca Zingaretti

La messa in onda su Rai 3 dell’Aida è curata dalla Direzione Rai Cultura. Lo spettacolo, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming ed on demand mediante Rai Play.

La regia dello spettacolo teatrale è affidata a Stefano Poda. Non è la prima volta che la terza rete Rai manda in onda, in prima serata, l’Aida dalla suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Era già accaduto, ad esempio, il 10 agosto del 2021 ed all’epoca il commento dell’opera era affidato a Pippo Baudo ed ad Antonio Di Bella.

In occasione della serata odierna, invece, è prevista la partecipazione dell’attore e regista Luca Zingaretti.

La spiegazione dell’opera di Giuseppe Verdi

Aida, opera in quattro atti, è una delle creazioni più famose del compositore Giuseppe Verdi. Ideata nella seconda metà del 1800, la prima rappresentazione è datata nel 1871 ed avvenne presso il Teatro khediviale dell’Opera, ad Il Cairo. D’altronde, Verdi creò l’opera su commissione di Isma’il Pascià, Vicerè d’Egitto.

L’arrivo dell’Aida in Italia (ed in Europa) è invece datato 1872, quando il lavoro di Giuseppe Verdi ha deliziato il pubblico del Teatro alla Scala di Milano. In seguito, si sono svolte esibizioni in molti teatri italiani e poi internazionali, riscuotendo ovunque un grande successo.

Al centro della trama c’è Aida, figlia del re etiope. La protagonista, durante la guerra fra Egitto ed Etiopia, è fatta prigioniera e trasportata in Egitto, dove nessuno conosce la sua vera identità. Aida diventa una schiava, ma la sua vita cambia per sempre quando incontra Radames, giovane comandante dell’esercito egiziano. I due provano dei forti sentimenti l’uno per l’altro, ma il loro amore è fortemente contrastato dalla principessa Amneris, anch’essa innamorata di Radames.

Aida Arena di Verona, nel cast la soprano Anna Netrebko

La rappresentazione dell’Aida all’Arena di Verona è curata da Marco Armiliato. Il direttore d’orchestra ha già diretto, in carriera, numerose rappresentazioni dell’Aida, fra cui una al San Francisco Opera ed al Metropolitan Opera House di New York.

Di primissimo piano il cast artistico coinvolto. Da segnalare, in particolare, la partecipazione di Anna Netrebko, soprano russo eccellenza della lirica internazionale e vincitrice di numerosi riconoscimenti. L’esordio all’Arena di Verona di Netrebko è avvenuto nel 2019, quando ha interpretato Leonora ne Il Trovatore, anch’essa opera di Giuseppe Verdi.