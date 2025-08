Si intitolano Proiettile vagante e Dolci amari gli episodi di Simon Coleman 2 in onda martedì 5 agosto. La serie tv appartiene al genere poliziesco ed è proposta, su Rai 1, dalle ore 21:25 circa.

Simon Coleman 2 Proiettile vagante, regista e dove è girata

Con gli appuntamenti di oggi, Simon Coleman giunge alla seconda stagione. Essa, realizzata da Episode Productions, France Télévisions, Be-FILMS ed RTBF, ha debuttato in Belgio ed in Francia, sulle emittenti La Une e France 2, a settembre dello scorso anno.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della produzione sono Alexandra Echkenazi e Thomas Perrier. La regia, invece, è affidata a Sandra Perrin e Nicolas Copin. Le riprese si sono svolte a Marsiglia e ad Aix en Provence.

Sei gli episodi che compongono la terza stagione, ognuno dei quali ha una durata di 50 minuti. Rai 1 li propone in tre prime serate, previste il 5, il 6 ed il 12 agosto.

Simon Coleman 2 Proiettile vagante, la trama

Nel corso di Proiettile vagante di Simon Coleman, il protagonista si trova costretto ad indagare su un misterioso omicidio. Nel bel mezzo di una partita di paintball, infatti, il dirigente di una nota società del paese perde la vita. Il protagonista, affiancato dalla sua squadra, inizia ad indagare e sospetta da subito che si tratti di una vendetta. Nel frattempo, Sam è di cattivo umore in quanto non può festeggiare la ricorrenza dedicata alla mamma.

Dolci amari, la trama

A seguire, la prima serata in compagnia della seconda stagione di Simon Coleman procede con l’appuntamento dal titolo Dolci amari.

Il personaggio principale è allertato dopo che arriva la notizia del rapimento di Hugo, pasticcere nonché marito della proprietaria di una delle pasticcerie più famose della città. Le ricerche permettono di individuare Hugo in vita, ma svenuto, con accanto il cadavere di Axel, uno dei suoi migliori amici.

Simon, infine, si appresta ad accogliere, a casa, Camille, il ragazzo di Violette.

Simon Coleman 2 Proiettile vagante, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del primo appuntamento della seconda stagione di Simon Coleman, in onda in prima serata su Rai 1 il 5 agosto ed in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.