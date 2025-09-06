Per la prima volta nella storia, la Cerimonia di Premiazione della Mostra del Cinema di Venezia sbarca in televisione. La rete di riferimento è Rai 3, che propone la diretta a partire dalle ore 20:00.

Mostra del Cinema di Venezia Cerimonia di Premiazione, la diretta streaming parte alle 18:45

La Rai, dunque, rinsalda ulteriormente il già forte legame con la Mostra del Cinema di Venezia. Il Festival cinematografico è il più antico del mondo: la prima edizione, infatti, risale al mese di agosto del 1932.

Se la messa in onda televisiva parte alle 20:00, gli appassionati hanno modo di assaporare le atmosfere della Laguna già dalle 18:45 circa. A tale ora, infatti, parte il live streaming, visibile solamente su Rai Play.

A condurre tale spazio è Matteo Carzaniga, giornalista esperto di cinema. A lui spetta il compito, nell’anteprima, di dialogare con il Presidente di Biennale Pietrangelo Buttafuoco, il Direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera e la conduttrice della serata, ovvero Emanuela Fanelli.

La diretta accessibile alle persone con disabilità visiva ed uditiva

La diretta della Cerimonia di Premiazione della Mostra del Cinema di Venezia parte, come detto, alle 20:00 su Rai 3. L’appuntamento è pienamente accessibile alle persone con disabilità visiva ed uditiva, attraverso i servizi di sottotitolazione e audiodescrizione a cura di Rai Pubblica Utilità. Sono accessibili anche le produzioni parallele, realizzate, sempre grazie a Rai Pubblica Utilità, nella lingua dei segni italiana e con i sottotitoli.

In attesa di conoscere i nomi dei vincitori, nelle scorse ore sono stati assegnati i primi premi. Grande protagonista è The Voice of Hind Rajab, pellicola della regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il film racconta la vera storia di una bambina, che a soli sei anni, a Gaza, rimane intrappolata in una automobile nel bel mezzo dei bombardamenti israeliani. La produzione, che alla prima ha ricevuto 23 minuti di applausi, ha vinto il Leoncino d’oro e il Premio UNICEF.

Mostra del Cinema di Venezia Cerimonia di Premiazione, i favoriti per il Leone d’Oro

Durante la Cerimonia di Premiazione della Mostra di Venezia è assegnato il prestigioso Leone d’Oro. Vari i film che sono giudicati in lizza per vincere tale riconoscimento. Oltre al già citato The Voice of Hind Rajab, è in lizza anche Frankenstein, adattamento cinematografico dell’opera di Mary Shelley che è diretto e sceneggiato da Guillermo del Toro. Le principali speranze italiane, invece, sono riposte su La Grazia, ultima opera firmata dal pluripremiato Paolo Sorrentino.