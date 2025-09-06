Alla ricerca di mia figlia è il film thriller drammatico del 2025, che Damián Romay dirige e che andrà in onda su Rai2 il 6 settembre 2025 alle 21:20. In particolare, si tratta di una pellicola in cui una madre single affronta una corsa contro il tempo per ritrovare la figlia scomparsa durante una vacanza a Miami, in un racconto che mescola suspense, denuncia sociale e legami familiari.

Regia, produzione e protagonisti del film Alla ricerca di mia figlia

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Damián Romay, un autore di diversi thriller televisivi. Invece, Lifetime Television e Silver Peak Productions curano la produzione, con sede negli Stati Uniti. Inoltre, a guidare il cast in questa narrazione intensa e viscerale ci sono Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose e Joseph Cannon.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione negli Stati Uniti, e più precisamente tra Miami, in Florida, e gli Everglades, effettuando riprese in spiagge, paludi e ambienti urbani. In aggiunta, la regia ha scelto anche la Georgia per alcune scene, in particolare per gli interni e le sequenze ambientate nella casa della protagonista.

Trama del film Alla ricerca di mia figlia

Analizzando la trama, la storia si concentra su Beverly (Tori Spelling), una madre single che lavora come cameriera in Indiana. Tuttavia, quando sua figlia Carli (Tommi Rose) parte per una vacanza di Spring Break a Miami, Beverly riceve una chiamata che cambia tutto: Carli è scomparsa. A peggiorare la situazione, la sua amica Simone viene ritrovata in coma, e la polizia brancola nel buio. Di conseguenza, Beverly parte immediatamente per la Florida, dove incontra Ray (Nick Ballard), un barcaiolo segnato dalla perdita della figlia. Pertanto, insieme, si inoltrano negli Everglades, muovendosi tra app di incontri, festini universitari e predatori mascherati da ragazzi innocui. La verità, infatti, si nasconde tra bugie, silenzi e complicità.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Beverly riesce a rintracciare Carli, tenuta prigioniera da Pete (Nick Flaig), un giovane manipolatore convinto che le donne siano tutte uguali. Successivamente, con l’aiuto di Ray, riesce a liberarla e a far arrestare i responsabili. Sebbene Carli sia traumatizzata, dimostra grande forza e lucidità. In definitiva, il racconto si chiude con madre e figlia che tornano in Indiana, consapevoli che nulla sarà più come prima, ma unite da un legame indistruttibile.

Cast completo del film Alla ricerca di mia figlia

Per concludere, il cast riunisce volti noti della TV americana e giovani interpreti, in una storia tesa e coinvolgente.