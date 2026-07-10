Domenica 12 luglio torna protagonista su Rai 1 la divulgazione culturale. Alberto Angela, infatti, debutta con la quarta edizione di Noos L’avventura della conoscenza, format visibile in prima serata.

Noos L’avventura della conoscenza quarta edizione, previste cinque puntate

La quarta edizione di Noos L’avventura della conoscenza sarà la più corta mai realizzata fino a questo momento. Se nella prima e terza edizione gli appuntamenti erano sei e nella seconda edizione addirittura sette, nel nuovo ciclo al via il 12 luglio sono previste cinque puntate. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione, sono trasmesse per altrettante settimane nel prime time della domenica di Rai 1.

Lo scorso anno gli ascolti ottenuti dal programma, seppur non esaltanti, sono stati positivi, avendo chiuso con una media di un milione e 926 mila spettatori con una share del 14,06%. Rispetto all’edizione precedente, lo scorso anno la trasmissione è cresciuta di oltre 200 mila spettatori, con un incremento dell’1,5% nella share.

Le tecniche di dimagrimento e le dipendenze fra i temi

Nelle nuove puntate di Noos L’avventura della conoscenza, programma realizzato da Rai Cultura, si parla di numerosi temi di attualità, a partire dalle tecniche che si possono attuare per perdere peso. Poi è proposto un focus sulle dipendenze, fenomeno che sembra essere sempre più presente, soprattutto fra i più giovani. Un lungo approfondimento è dedicato anche agli ultimi studi sulla crescita dei bambini. Cosa accade al corpo e alla mente degli infanti nel periodo che va dai 0 ai 3 anni?.

Noos L’avventura della conoscenza quarta edizione, il cast fisso

In tutte le puntate di Noos L’avventura della conoscenza, il conduttore Alberto Angela è affiancato da svariati esperti. Dario Fabbri spiega l’attualità internazionale mediante delle analisi geopolitiche, mentre lo scrittore Carlo Lucarelli racconta le storie di alcuni tra i più efferati serial killer.

La nutrizionista Elisabetta Bernardi spiega come mantenerci in salute mediante l’alimentazione. Altri professionisti coinvolti sono Emmanuele Jannini, che propone un focus sulla sessualità, ed Elisabetta Palagi, che racconta le curiosità sul mondo animale.

L’elenco è lungo e include il chimico Dario Bressanini per parlare dei segreti in cucina, l’astrofisica Edwige Pezzulli per un’analisi dei segreti del Sistema Solare e lo psicologo Massimo Polidori per spiegare i meccanismi che si celano dietro le truffe tecnologiche. Il filosofo Luciano Floridi, invece, aiuta il pubblico a comprendere l’intelligenza artificiale.

Infine, tornano i servizi firmati dai giovani divulgatori, ovvero il paleontologo Alessandro Chiarenza, la fisica Giuliana Galati, l’astrofisico Luca Perri il chimico Ruggero Rollini.