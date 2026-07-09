Cosa vedere stasera in TV, venerdì 10 luglio 2026? La prima serata propone calcio, fiction, cinema, cronaca e comicità. Su Rai 1 spazio ai Mondiali di calcio 2026 con il quarto di finale tra Spagna e Belgio, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata della fiction turca L’erede.
Tra le altre proposte ci sono Noi su Rai 2, il film I migliori anni della nostra vita su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4, I delitti del BarLume – Sopra la panca su TV8 e I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Belgio. Le due nazionali si affrontano nei quarti di finale della Coppa del Mondo.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede. Nuovo appuntamento con la fiction turca interpretata da İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz.
- Rai 2, ore 21:20 – Noi. Due nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino.
- Rete 4, ore 21:34 – Quarto Grado. Approfondimenti sui principali casi di cronaca con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Sopra la panca. Una nuova indagine coinvolge Massimo Viviani e gli anziani frequentatori del BarLume.
- Nove, ore 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza. Il meglio degli sketch e delle imitazioni di Maurizio Crozza.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Belgio – Quarti di finale.
- Rai 2, ore 21:20 – Noi – Fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino.
- Rai 3, ore 21:15 – I migliori anni della nostra vita – Film con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant.
- Rai 4, ore 21:20 – Army of One – Film d’azione con Ellen Hollman.
- Rai 5, ore 21:24 – Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich.
- Rai Movie, ore 21:10 – Vacanze romane – Film cult con Audrey Hepburn e Gregory Peck.
- Rai Premium, ore 21:20 – Il commissario Dupin: Alta marea – Film crime.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:34 – Quarto Grado – Cronaca e approfondimento.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede – Fiction turca, nuovi episodi.
- Italia 1, ore 21:30 – Prey – La grande caccia – Film action e thriller con Ryan Phillippe ed Emile Hirsch.
- 20, ore 21:08 – Transformers – La vendetta del caduto – Film d’azione e fantascienza con Shia LaBeouf e Megan Fox.
- Iris, ore 21:12 – L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz – Film drammatico con Christian Slater e Kevin Bacon.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Saturno contro – Il film diretto da Ferzan Özpetek con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Margherita Buy.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Sopra la panca – Film TV tratto dai romanzi di Marco Malvaldi.
- Nove, ore 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza – Satira e comicità con Maurizio Crozza.
I film di stasera in TV venerdì 10 luglio 2026
- I migliori anni della nostra vita – Rai 3, ore 21:15. Jean-Louis e Anne si incontrano molti anni dopo la storia d’amore che aveva cambiato le loro vite.
- Prey – La grande caccia – Italia 1, ore 21:30. Una giovane coppia costretta ad abbandonare una missione nel deserto si ritrova braccata da pericolosi predatori.
- Saturno contro – La7, ore 21:15. Un gruppo di amici affronta un evento improvviso che mette alla prova legami, sentimenti e fragilità.
- Transformers – La vendetta del caduto – 20, ore 21:08. Sam Witwicky viene nuovamente coinvolto nella guerra tra Autobot e Decepticon.
- L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz – Iris, ore 21:12. Un giovane detenuto subisce anni di isolamento ad Alcatraz e diventa il protagonista di un importante processo.
- Army of One – Rai 4, ore 21:20. Un’agente speciale affronta una banda criminale dopo un’aggressione durante un’escursione.
- Vacanze romane – Rai Movie, ore 21:10. Una giovane principessa fugge dagli impegni ufficiali e trascorre una giornata indimenticabile nella Capitale.
- I delitti del BarLume – Sopra la panca – TV8, ore 21:40. Una nuova indagine sconvolge la tranquillità di Pineta e coinvolge ancora una volta i clienti del BarLume.
I film su Sky Cinema venerdì 10 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Black Phone 2. Nuovo capitolo della saga horror e thriller.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il piacere è tutto mio. Commedia drammatica con Emma Thompson.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Sully. Tom Hanks interpreta il comandante Chesley Sullenberger.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – La gang del bosco. Film d’animazione per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Equalizer – Il vendicatore. Action con Denzel Washington.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Cult Killer – La vendetta prima di tutto. Thriller con Antonio Banderas.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Corro da te. Commedia romantica con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Southpaw – L’ultima sfida. Dramma sportivo con Jake Gyllenhaal.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Trafficanti. Commedia con Jonah Hill e Miles Teller.
- Sky Cinema, ore 21:15 – Tramite amicizia. Commedia con Alessandro Siani.
Stasera in TV, venerdì 10 luglio: la scelta migliore
L’appuntamento principale della serata è il quarto di finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Belgio, in onda su Rai 1. Chi preferisce la fiction può seguire L’erede su Canale 5 oppure Noi su Rai 2.
Per gli appassionati di cronaca torna Quarto Grado su Rete 4, mentre chi cerca leggerezza può scegliere I migliori Fratelli di Crozza sul Nove. Tra i film spiccano Saturno contro su La7, Vacanze romane su Rai Movie, Prey – La grande caccia su Italia 1 e Black Phone 2 su Sky Cinema Uno.