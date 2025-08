Si intitola Il Cassetto Segreto il documentario in onda, su Rai 3, nella seconda serata di mercoledì 6 agosto. La produzione intende omaggiare il giornalista e scrittore Giuseppe Quatriglio.

Il Cassetto Segreto documentario Rai 3, il titolo porta la firma della figlia Costanza

Le società che hanno lavorato alla realizzazione del documentario Il Cassetto Segreto sono Indyca, Luce Cinecittà e Rai Cinema, che hanno lavorato con la collaborazione di Rough Cat e RSI Radiotelevisione Svizzera. Il progetto, inoltre, ha goduto del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sicilia e della Film Commission Torino Piemonte.

Per la realizzazione del documentario è fondamentale il lavoro di Costanza, la figlia di Giuseppe Quatriglio. Oltre ad aver curato la regia, infatti, ha scritto anche la sceneggiatura. Il titolo è fruibile non solo in televisione, ma anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Rai Play.

La trama

Uscito nell’aprile 2024, il documentario Il Cassetto Segreto ha una durata di circa 130 minuti e racconta le mille sfaccettature di Giuseppe Quatriglio.

Quest’ultimo è stato, in primis, uno dei punti di riferimento per il mondo del giornalismo siciliano e non solo. Firma prestigiosa del Giornale di Sicilia, ha collaborato con vari quotidiani nazionali, come Il Messaggero ed Il Giorno. Inoltre, ha lavorato a lungo in qualità di corrispondente a New York.

Ma Il Cassetto Segreto racconta anche gli aspetti più inediti di Quatriglio, che la figlia Costanza svela grazie ai numerosi materiali d’archivio. Nelle oltre due ore di produzione è dato spazio alle migliaia di foto realizzate dal giornalista, ma anche alle registrazioni sonore ed alle decine di bobine da 8mm.

Il documentario restituisce un ritratto profondo della storia del ‘900. I materiali di Giuseppe Quatriglio, infatti, si occupano delle grandi questioni del secolo scorso, dalla caduta del Muro di Berlino al disastroso terremoto del Belice. Inoltre, è possibile ricordare grandi intellettuali, come Leonardo Sciascia.

Il Cassetto Segreto documentario Rai 3, il successo da scrittore

Ma la vita di Giuseppe Quatriglio, come restituisce Il Cassetto Segreto, è stata molto di più da quella da giornalista. Nei decenni di carriera ha scritto romanzi entrati nell’immaginario italiano e tradotti in tutto il mondo, che gli hanno permesso anche di ricevere riconoscimenti molto importanti. Con Sabìr, ad esempio, è riuscito a raggiungere la finale del Premio Strega nel 2000. Ma la sua opera più famosa è Mille anni in Sicilia, libro del 1985 che ha avuto ben dodici edizioni in Italia, oltre che tre in lingue inglese ed una in giapponese.