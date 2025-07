Nel 2025 si festeggia il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri e la Rai, nella stagione al via a settembre, realizza una serie di iniziative ad hoc. Fra le altre, sono attese le repliche de Il Commissario Montalbano.

Rai iniziative centenario Andrea Camilleri, il debutto della fiction nel 1999

A livello televisivo, la grande protagonista delle iniziative pensate per omaggiare lo scrittore Andrea Camilleri è Rai 1. Sulla rete ammiraglia, infatti, torna, con puntate già andate in onda, Il Commissario Montalbano, celebre fiction che ha debuttato nel 1999.

Nata dalla collaborazione fra la Palomar (A Mediawan Company) e Rai Fiction, è ambientata nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata ed è composta da quindici stagioni, tutte tratte dagli omonimi romanzi scritti da Andrea Camilleri.

Prevista la messa in onda di quindici appuntamenti

Dal 1999 al 2021, anno durante il quale è andata in onda l’ultima stagione, Rai 1 ha mandato in onda quindici stagioni, per un totale di trentasette episodi, tutti contenenti una trama autoconclusiva.

La TV di Stato ha deciso di iniziare la nuova stagione televisiva proprio con le repliche di tale titolo, che prendono il via a partire dal 9 settembre. Prevista, in totale, la riproposizione di quindici appuntamenti.

La serie con protagonista il detective Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, è uno dei titoli di maggior successo di sempre per la Rai. Basti pensare agli ascolti ottenuti nelle ultime tre stagioni, in onda per la prima volta fra il 2019 e il 2021, con le puntate che hanno toccato picchi di 11 milioni di telespettatori con quasi il 45% di share.

Il Commissario Montalbano è stato esportato in molti paesi del mondo, andando in onda, con ascolti record, dal Regno Unito all’Australia, dall’Argentina agli Stati Uniti, passando per la Russia, la Spagna, la Francia, la Germania ed altre decine di Stati.

Rai iniziative centenario Andrea Camilleri, il libro Amo le triglie di scoglio. Andrea Camilleri si racconta

Ma le iniziative dedicate al centenario della nascita di Andrea Camilleri includono anche il romanzo che la Rai ha dedicato a lui e che si intitola Amo le triglie di scoglio. Andrea Camilleri si racconta. Il tomo, scritto da Vincenzo Mollica e da Bruno Luverà, è presentato da Rai Libri e sarà pubblicato nelle librerie e nei negozi digitali il prossimo 27 agosto.

Gli autori, mediante l’opera, ricostruiscono alcuni degli eventi più importanti legati alla vita e alla carriera di Camilleri, per decenni volto della TV di Stato. Il libro promette di svelare episodi ancora inediti e poco conosciuti.