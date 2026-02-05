Il catalogo di Netflix accoglie Il caso Lucy Letby, un film-documentario true crime che ricostruisce una delle vicende giudiziarie più oscure e dolorose della cronaca britannica recente. L’opera pone al centro della narrazione la figura di Lucy Letby, l’infermiera neonatale condannata per aver ucciso e ferito gravemente diversi neonati affidati alle sue cure presso il Countess of Chester Hospital.

Il lungometraggio si sviluppa come un’indagine lenta e meticolosa, rifiutando il sensazionalismo per concentrarsi sulla genesi del sospetto. La narrazione evidenzia come il male possa nascondersi dietro un’apparenza di normalità e competenza, e come le istituzioni ospedaliere abbiano fallito nel riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme, permettendo che la tragedia si consumasse sotto gli occhi di tutti.

Regia, produzione e protagonisti del film Il caso Lucy Letby

La regia sceglie un approccio stilistico sobrio e documentaristico, alternando abilmente interviste ai protagonisti reali, l’analisi di documenti giudiziari originali e ricostruzioni filmiche di alta qualità. La produzione Netflix organizza il materiale con rigore cronologico, permettendo ai fatti di emergere con la loro brutale evidenza, senza manipolazioni emotive.

Nelle sequenze di ricostruzione, tre attori di spessore incarnano i ruoli chiave, conferendo umanità e tensione al racconto:

Erin Doherty interpreta Lucy Letby , restituendo l’inquietante ambiguità dell’infermiera.

interpreta , restituendo l’inquietante ambiguità dell’infermiera. Jason Watkins presta il volto a un investigatore capo , determinato a trovare la verità nonostante gli ostacoli.

presta il volto a , determinato a trovare la verità nonostante gli ostacoli. Nicola Walker impersona una consulente clinica, tra le prime a notare le anomalie statistiche del reparto.

Le loro performance guidano lo spettatore attraverso i meandri dell’indagine, mantenendo sempre un rispettoso equilibrio rispetto alla drammatica realtà degli eventi.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente nel Regno Unito, focalizzandosi sulle aree geografiche realmente toccate dall’inchiesta. Le città di Chester e Liverpool fanno da sfondo principale, ancorando la storia al suo contesto reale. La produzione ha utilizzato location che riproducono fedelmente gli ambienti ospedalieri, le aule di tribunale e gli uffici della polizia.

La fotografia predilige toni freddi e asettici per gli interni clinici, rafforzando il senso di inquietudine e sottolineando il terribile contrasto tra la missione salvifica della medicina e i crimini commessi tra quelle mura.

Trama del film Il caso Lucy Letby

La trama prende avvio con una serie di decessi improvvisi e collassi inspiegabili che colpiscono i neonati del reparto di terapia intensiva. Inizialmente, i medici attribuiscono questi eventi a cause naturali o a tragiche fatalità. Tuttavia, col passare del tempo, alcuni consulenti notano uno schema statistico allarmante: ogni crisi medica coincide sistematicamente con la presenza in turno di Lucy Letby.

Il film documenta come i dirigenti ospedalieri abbiano inizialmente ignorato o minimizzato i dubbi sollevati dallo staff medico, temendo danni alla reputazione della struttura. La narrazione mostra il progressivo isolamento di chi cercava la verità e la lenta presa di coscienza che trasforma un problema amministrativo in un’indagine di polizia. Chester diventa così il teatro di un incubo che culmina in uno dei processi più complessi della storia legale britannica.

Spoiler finale

Le battute finali del film si concentrano sull’epilogo giudiziario del caso Lucy Letby. La meticolosa raccolta di prove indiziarie, unita alle testimonianze degli esperti, porta infine alla condanna dell’infermiera. Il documentario non cerca un lieto fine, ma dà voce al dolore incancellabile delle famiglie delle vittime.

La conclusione solleva interrogativi pesanti sulle responsabilità sistemiche: la condanna della colpevole chiude il processo penale, ma apre una riflessione necessaria su come i meccanismi di controllo abbiano fallito nel proteggere i più vulnerabili.

Cast completo del film Il caso Lucy Letby

L’opera fonde la narrazione cinematografica con la realtà documentaria, avvalendosi di un cast misto e di contributi diretti.