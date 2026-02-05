Sono numerosi gli aggiornamenti degli ultimi giorni relativi alla vicenda che coinvolge Fabrizio Corona e Mediaset. Dalle promesse di nuove puntate di Falsissimo alla chiusura (e conseguente tentativo di riapertura) dei profili social, di seguito ricostruiamo ciò che è accaduto.

Fabrizio Corona Mediaset, la chiusura dei profili social

A due mesi dall’inizio delle polemiche, causate da una puntata di Falsissimo con Fabrizio Corona che ha aperto il cosiddetto caso Alfonso Signorini, lo scorso 3 febbraio sono intervenuti, in modo abbastanza netto, i colossi del web.

Come riportato dall’Ansa, il gruppo legale di Mediaset, mediante diffide, ha fatto presente alle principali aziende del web la presenza di plurime violazioni commesse da Corona, sia per quel che concerne il copyright che per la presenza di contenuti diffamatori e messaggi di odio.

I colossi del web non hanno fatto cadere a vuote tali richieste e sono passate all’azione, chiudendo i principali profili che rimandavano a Fabrizio Corona.

L’intervista al legale

Dopo l’azione di Mediaset, in particolare, Google ha deciso di rimuovere da YouTube tutti i contenuti relativi a Falsissimo. L’azienda Meta, invece, ha deciso di bloccare ben tre profili: quello privato di Corona e due che, invece, rimandavano a Falsissimo. Ma la scomparsa dai social dell’ex re dei paparazzi coinvolge anche il profilo Facebook e quello di TikTok. Sempre come riporta l’Ansa, un portavoce di Meta ha tenuto a sottolineare che la decisione di chiudere i profili è dovuta all’accertamento di “violazioni multiple degli Standard della community“.

Ieri, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21:00 è andata in onda una puntata del podcast Gurulandia. Ospite di tale spazio è stato l’avvocato Ivano Chiesa, che assiste Fabrizio Corona. Il legale, durante il faccia a faccia, ha dichiarato: “Se vogliono chiudere Falsissimo, valuteremo. Io mi auguro con tutto il cuore di non vedere più censure preventive“.

Fabrizio Corona Mediaset, l’annuncio di una nuova puntata di Falsissimo

Intanto, Fabrizio Corona, nel pomeriggio del 4 febbraio, ha fatto rientro su Instagram, sia con un profilo privato che con uno dedicato a Falsissimo. Da tali media ha annunciato l’uscita di un nuovo appuntamento del suo format per la serata di oggi, giovedì 5 febbraio.

Al momento, però, il suddetto profilo dell’ex re dei paparazzi non è più attivo, così come è sparito anche quello di Falsissimo. Ad ora, dunque, è impossibile capire se, ed eventualmente su quale piattaforma, l’annunciata puntata dello show sarà effettivamente rilasciata in data odierna.