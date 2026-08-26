Becoming Led Zeppelin è un documentario musicale del 2025 diretto da Bernard MacMahon, in onda mercoledì 26 agosto 2026 alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film rappresenta un evento particolarmente importante per gli appassionati della band britannica: è infatti il primo documentario cinematografico ufficialmente autorizzato dai Led Zeppelin.

Attraverso le testimonianze di Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, insieme a preziose registrazioni d’archivio di John Bonham, il documentario ricostruisce l’incontro tra i quattro musicisti e la rapidissima ascesa del gruppo. Filmati inediti, fotografie private e performance restaurate accompagnano un racconto che parte dalle loro vite prima dei Led Zeppelin e arriva al momento in cui la band diventa uno dei fenomeni musicali più importanti al mondo.

Regia, produzione e protagonisti di Becoming Led Zeppelin

Becoming Led Zeppelin è diretto da Bernard MacMahon, già autore di American Epic, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Allison McGourty. Quest’ultima è inoltre produttrice del documentario insieme allo stesso MacMahon.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione diretta dei componenti della band e con l’accesso ai loro archivi personali, elemento che ha permesso di recuperare immagini familiari, registrazioni e materiali rimasti a lungo lontani dal pubblico.

I protagonisti sono naturalmente i quattro componenti della formazione originale.

Jimmy Page, chitarrista e principale artefice della nascita del gruppo, racconta il percorso che dalle esperienze come turnista e dagli Yardbirds lo condusse alla formazione dei Led Zeppelin.

Robert Plant ripercorre invece gli anni della giovinezza, l’amore per il blues e l’incontro con Page che avrebbe cambiato la sua carriera.

John Paul Jones racconta la propria formazione e il lavoro come musicista e arrangiatore prima di entrare nella band.

La presenza di John Bonham, morto nel 1980, è resa possibile attraverso registrazioni audio d’archivio, comprese rare interviste che permettono al batterista di raccontare la propria storia con la sua voce.

Cosa racconta Becoming Led Zeppelin?

Il documentario parte molto prima della nascita ufficiale dei Led Zeppelin.

MacMahon ricostruisce separatamente l’infanzia e la formazione musicale di Page, Plant, Jones e Bonham, mostrando come quattro percorsi apparentemente indipendenti fossero destinati a convergere.

Il racconto attraversa la scena musicale britannica degli anni Sessanta.

Page e Jones lavorano anche come apprezzati turnisti, mentre Plant e Bonham maturano attraverso differenti esperienze nelle band della scena locale.

La svolta arriva nel 1968.

Dalle ceneri degli Yardbirds, Jimmy Page cerca musicisti per costruire una nuova formazione. L’incontro con Robert Plant porta anche all’arrivo di John Bonham, mentre John Paul Jones completa il quartetto.

Quando i quattro suonano insieme per la prima volta, comprendono immediatamente che sta accadendo qualcosa di speciale.

Nascono così i Led Zeppelin.

La rapidissima ascesa dei Led Zeppelin

Uno degli aspetti centrali di Becoming Led Zeppelin è proprio la velocità con cui la band riesce a imporsi.

Il gruppo passa in pochissimo tempo dalle prime prove ai tour internazionali.

Gli Stati Uniti diventano fondamentali.

Le esibizioni dal vivo permettono ai Led Zeppelin di costruire una reputazione impressionante e il documentario recupera materiali rarissimi dei primi concerti americani, compresi quelli al Fillmore West, all’Atlanta Pop Festival e al Texas Pop Festival.

Le immagini delle performance non vengono utilizzate semplicemente come accompagnamento alle interviste. Il film dedica ampio spazio alle esibizioni, trasformandosi in diversi momenti in una vera esperienza da concerto.

Quali immagini inedite contiene Becoming Led Zeppelin?

Uno degli elementi più preziosi del documentario è la quantità di materiale d’archivio raro o precedentemente inedito.

La produzione ha potuto lavorare con gli archivi personali dei quattro musicisti, recuperando filmati familiari e fotografie capaci di mostrare anche il lato privato degli artisti prima della fama.

Particolarmente importante è il materiale dedicato a John Bonham.

Non essendo possibile realizzare una nuova intervista con il batterista, gli autori hanno recuperato vecchie registrazioni audio che consentono di integrare la sua voce nel racconto accanto a quelle degli altri tre componenti.

Il risultato evita così che Bonham venga raccontato soltanto attraverso i ricordi dei compagni.

Come finisce Becoming Led Zeppelin?

Becoming Led Zeppelin non racconta l’intera storia della band fino allo scioglimento del 1980.

La scelta di Bernard MacMahon è concentrarsi principalmente sulla nascita e sull’ascesa iniziale del gruppo.

Il percorso conduce quindi attraverso il 1968 e soprattutto il 1969, l’anno nel quale i Led Zeppelin passano rapidamente dall’essere una nuova formazione britannica a un fenomeno internazionale.

Il documentario arriva fino al 1970, quando il gruppo ha ormai raggiunto i vertici della scena rock mondiale.

La conclusione assume quindi un carattere celebrativo: non racconta la fine dei Led Zeppelin, ma il momento nel quale la loro leggenda è appena cominciata.

Qual è il significato di Becoming Led Zeppelin?

Il titolo significa letteralmente “Diventando Led Zeppelin”, ed esprime perfettamente l’impostazione del documentario.

L’obiettivo non è spiegare retrospettivamente tutti i successi e le controversie della band, ma raccontare come quattro musicisti siano diventati i Led Zeppelin.

Il film mette al centro soprattutto la musica e la chimica artistica nata dall’incontro tra personalità molto differenti.

Il successo non viene presentato come un evento improvviso e inspiegabile, ma come il risultato di anni di esperienze precedenti, influenze musicali, sperimentazione e soprattutto dell’incontro tra quattro musicisti capaci di creare insieme qualcosa che nessuno di loro avrebbe potuto realizzare individualmente.

Protagonisti di Becoming Led Zeppelin

Jimmy Page : se stesso, chitarra

: se stesso, chitarra Robert Plant : se stesso, voce e armonica

: se stesso, voce e armonica John Paul Jones : se stesso, basso e tastiere

: se stesso, basso e tastiere John Bonham: se stesso, batteria e percussioni, attraverso materiale d’archivio

Nel documentario compaiono inoltre attraverso materiali d’archivio e testimonianze legate alla storia della band figure come Peter Grant, Eddie Kramer, Glyn Johns, Jerry Wexler, Mickie Most e Carmine Appice.