Da Bro a SuperHost. Sono numerose le serie tv in onda nel 2027 e le cui riprese sono attualmente in corso.

Serie tv 2027 riprese in corso, i titoli Rai

Fra i titoli più attesi del prossimo anno, le cui riprese prenderanno il via intorno alla fine di settembre, c’è SuperHost. Si tratta della commedia di Rai 1, articolata in tre serate, che segna il ritorno sulla TV di Stato di Christian De Sica. L’ultima sua partecipazione a un prodotto Rai è datata 2014, quando fece parte del cast di Un Matrimonio. In SuperHost, il protagonista interpreta un nobile decaduto che, per cercare di risollevare i propri affari, decide di trasformare il proprio castello in un bed and breakfast.

Altre produzioni della Rai le cui riprese sono in corso sono Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso e Mare Fuori. La prima si sta registrando in Campania e segue le nuove avventure dell’omonimo avvocato interpretato da Massimiliano Gallo. La seconda è ambientata a Napoli e, come è noto, per la prima volta avvengono consecutivamente le riprese della settima e ottava stagione. Ciò perché, nel 2027, la città partenopea sarà la sede dell’attesissima America’s Cup.

In autunno, ma la data è ancora incerta, inizieranno le riprese della seconda stagione di Guerrieri La Regola dell’Equilibrio, con Alessandro Gassman confermato nel ruolo di protagonista.

Vanessa Incontrada sul set

Per quanto riguarda Mediaset, sono in corso le riprese della fiction Un Mondo Bellissimo, nuovo impegno con protagonista Vanessa Incontrada. In onda nel 2027, i set hanno toccato prima Viterbo poi Orvieto e la trama racconta la storia di una famiglia la cui vita cambia per sempre a causa di un evento imprevisto.

Spostando l’attenzione su Sky continuano le riprese di Gucci Fine dei Giochi, attesa produzione che è diretta da Gabriele Muccino. Il titolo, che si sta registrando in Piemonte, racconta la storia della famiglia Gucci, iconica dinastia del lusso Made in Italy. Un racconto che intreccia genio imprenditoriale, dinamiche di potere e vendetta.

Serie tv 2027 riprese in corso, le piattaforme

Sono varie, infine, le serie tv attualmente sul set e che vedremo sulle piattaforme streaming. Su Amazon Prime Video uno dei titolo più attesi è Bro, che segna il ritorno alla serialità di Can Yaman. La regia è di Riccardo Donna e Tobia Campana e al centro della storia, ambientata e girata a Roma, ci sono due fratelli e colleghi avvocati, diametralmente opposti fra loro e che dopo un evento imprevisto sono costretti a collaborare per salvare lo studio legale di famiglia.

Su Netflix, nel prossimo anno debutta Il Mostro 2, nuovo capitolo dell’apprezzata serie tv di Stefano Sollima. Al centro della trama c’è la figura di Pietro Pacciani e la pista investigativa dei cosiddetti Compagni di Merenda. Le riprese, ambientata fra la Toscana e il Lazio, dovrebbero terminare fra settembre e ottobre.

Infine, su Paramount+, Luca Zingaretti è il protagonista de Il Metodo Paraldi. Liberamente tratta dai libri di Fabrizio Roncone, la serie tv racconta la storia di Marco Paraldi, ex giornalista che a Roma ha cambiato vita e ha deciso di diventare un oste. Il suo fiuto e le capacità investigative, tuttavia, lo rendono al centro di una indagine sulla sparizione di alcune persone.