Turning Point: generazione 11 settembre è un film documentario del 2026 diretto da Brian Knappenberger, disponibile dal 2 settembre 2026 su Netflix. Il titolo originale è Turning Point: Generation 9/11 e la durata è di circa 1 ora e 38 minuti.

Realizzato in occasione del venticinquesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, il documentario non si limita a ricostruire quanto accadde quel giorno. L’obiettivo è raccontare soprattutto la generazione cresciuta nel mondo trasformato dagli attacchi terroristici, attraverso le testimonianze di figli delle vittime, giornalisti, giovani afghani e militari statunitensi.

Regia, produzione e protagonisti del film Turning Point: generazione 11 settembre

La regia di Turning Point: generazione 11 settembre è affidata a Brian Knappenberger, documentarista che aveva già affrontato l’argomento nella produzione del 2021 Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo.

Questa volta la prospettiva cambia. Il nuovo lungometraggio non vuole soltanto spiegare gli attentati o ricostruire la successiva guerra al terrorismo, ma analizzare ciò che quelle decisioni hanno lasciato alle generazioni successive.

Knappenberger parte da una considerazione significativa: a venticinque anni dagli attentati, una parte sempre maggiore della popolazione americana è nata dopo l’11 settembre oppure era troppo giovane per conservarne un ricordo diretto.

Il documentario dà quindi spazio alle persone che hanno ereditato le conseguenze di quella giornata.

Tra le figure presenti attraverso testimonianze e materiali documentari compaiono anche l’ex presidente statunitense George W. Bush e il giornalista e scrittore Dexter Filkins.

Ma i veri protagonisti sono soprattutto uomini e donne comuni: figli rimasti senza genitori dopo gli attentati, giornalisti cresciuti professionalmente durante la guerra al terrorismo, giovani afghani e Marines americani coinvolti nelle conseguenze del lungo conflitto in Afghanistan.

Dove è stato girato?

Turning Point: generazione 11 settembre costruisce il proprio racconto attraverso testimonianze contemporanee e un ampio utilizzo di materiale storico e d’archivio.

I luoghi centrali sono inevitabilmente gli Stati Uniti e l’Afghanistan, le due realtà maggiormente legate al percorso storico ricostruito dal film.

Un ruolo fondamentale appartiene a New York, dove l’11 settembre 2001 due aerei dirottati colpirono le Torri Gemelle del World Trade Center.

Il documentario si sposta idealmente anche in Afghanistan, mostrando le conseguenze di vent’anni di presenza militare occidentale e il drammatico ritiro delle forze americane da Kabul nel 2021.

Il passaggio tra immagini del passato e testimonianze del presente permette di osservare gli stessi eventi da una prospettiva differente: quella di chi non possiede necessariamente un ricordo personale dell’11 settembre, ma è cresciuto in un mondo profondamente trasformato da quella giornata.

Trama del film Turning Point: generazione 11 settembre

Sono trascorsi venticinque anni dagli attentati dell’11 settembre 2001.

Il mondo nel frattempo è cambiato profondamente.

Per milioni di persone le immagini degli aerei che colpiscono le Torri Gemelle rappresentano un ricordo indelebile.

Esiste però un’intera generazione che quell’evento non lo ricorda.

Sono uomini e donne nati dopo gli attentati oppure troppo piccoli, nel 2001, per comprenderne la portata.

Eppure le loro vite sono state profondamente influenzate dalle decisioni prese dopo quella giornata.

Turning Point: generazione 11 settembre parte proprio da questo apparente paradosso.

Il documentario raccoglie innanzitutto le storie dei figli delle persone morte negli attentati.

Per loro l’11 settembre non rappresenta soltanto un avvenimento storico.

È un’assenza familiare con la quale hanno dovuto costruire la propria identità.

Il racconto si allarga successivamente ai giornalisti che hanno iniziato o consolidato la propria carriera raccontando la cosiddetta guerra al terrorismo.

Attraverso le loro esperienze emerge un periodo caratterizzato da guerre, nuove politiche di sicurezza, sorveglianza e profonde trasformazioni geopolitiche.

L’altra grande prospettiva è quella dell’Afghanistan.

Il documentario racconta giovani afghani cresciuti durante i vent’anni della presenza occidentale.

Per alcuni di loro quel periodo aveva significato la possibilità di immaginare un Paese differente, soprattutto sul fronte delle libertà personali e dei diritti delle donne.

Ma la storia cambia nuovamente nel 2021.

Gli Stati Uniti decidono di completare il ritiro delle proprie forze dall’Afghanistan.

I Talebani riconquistano rapidamente il territorio e arrivano nuovamente a Kabul.

Il film racconta quindi anche i Marines statunitensi coinvolti nelle drammatiche operazioni di evacuazione.

Le loro testimonianze mostrano quanto gli effetti delle decisioni prese dopo l’11 settembre abbiano continuato a produrre conseguenze due decenni più tardi.

La domanda centrale diventa così sempre più evidente: quando termina realmente l’effetto di un avvenimento storico?

Per la generazione raccontata da Brian Knappenberger, l’11 settembre non appartiene soltanto al passato.

Le sue conseguenze continuano a influenzare politica, guerre, tecnologia, sicurezza e soprattutto vite individuali.

Spoiler finale

Essendo un documentario, Turning Point: generazione 11 settembre non possiede un finale narrativo tradizionale.

La parte conclusiva concentra l’attenzione sulle conseguenze più recenti della lunga stagione politica e militare cominciata dopo gli attentati.

Il punto di arrivo è soprattutto il ritiro americano dall’Afghanistan del 2021.

Vent’anni dopo l’inizio della guerra, i militari statunitensi abbandonano il Paese mentre i Talebani riconquistano rapidamente il potere.

Le immagini e le testimonianze legate all’evacuazione da Kabul mostrano il drammatico epilogo di una guerra iniziata quando molti dei protagonisti del documentario erano bambini o non erano ancora nati.

Per i giovani afghani significa assistere al crollo improvviso di un mondo nel quale erano cresciuti.

Per i militari americani significa invece confrontarsi con il significato di una missione durata due decenni.

Il documentario non cerca di offrire una risposta semplice.

Il vero finale è rappresentato dalla generazione che ha ereditato le conseguenze dell’11 settembre.

Le guerre possono terminare e i governi possono cambiare, ma le decisioni prese dopo un trauma collettivo continuano a produrre effetti molto tempo dopo.

Brian Knappenberger porta quindi il racconto dal ricordo alla responsabilità.

A venticinque anni dagli attentati, l’11 settembre appartiene ormai alla storia per milioni di giovani che non erano presenti quel giorno. Allo stesso tempo continua a vivere nelle loro esperienze attraverso conflitti, scelte politiche, sistemi di sicurezza e conseguenze familiari.

Il messaggio conclusivo è proprio questo: l’eredità dell’11 settembre non si misura soltanto attraverso ciò che è accaduto nel 2001, ma nelle vite che quell’evento continua ancora oggi a plasmare.

Protagonisti del film Turning Point: generazione 11 settembre

Turning Point: generazione 11 settembre non presenta un cast tradizionale. Il documentario alterna testimonianze dirette, protagonisti reali e materiale storico per ricostruire l’eredità degli attentati a venticinque anni di distanza.