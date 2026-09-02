The Runner è un film thriller del 2026 diretto da Kevin Macdonald, disponibile su Prime Video. Protagonista è Gal Gadot, affiancata nel cast da Damian Lewis, Alfred Enoch, Rory Wilmot e Phoenix Di Sebastiani.

Il film racconta una disperata corsa attraverso Londra. Una brillante avvocata esce per il consueto allenamento mattutino quando riceve una telefonata sconvolgente: suo figlio è stato rapito. Per salvarlo deve seguire alla lettera le istruzioni impartite da un misterioso interlocutore.

Regia, produzione e protagonisti del film The Runner

La regia di The Runner è affidata al premio Oscar Kevin Macdonald, autore di film come One Day in September, L’ultimo re di Scozia e State of Play.

Al centro della storia c’è Gal Gadot, chiamata a sostenere un ruolo particolarmente fisico. L’attrice interpreta un’affermata avvocata londinese, Maia Marten, la cui esistenza viene improvvisamente sconvolta dal rapimento del figlio.

Accanto alla protagonista figurano Damian Lewis, Alfred Enoch, Rory Wilmot e Phoenix Di Sebastiani.

La struttura narrativa trasforma una normale corsa mattutina in una prova di sopravvivenza, durante la quale la protagonista deve contemporaneamente comprendere chi abbia rapito suo figlio e perché sia stata scelta.

Dove è stato girato?

The Runner è ambientato e girato principalmente a Londra.

La capitale britannica assume un ruolo fondamentale perché la protagonista deve attraversare la città correndo e seguendo le indicazioni ricevute al telefono.

Strade, quartieri e differenti ambienti urbani diventano così parte integrante della suspense.

Per affrontare le numerose sequenze di corsa, Gal Gadot si è sottoposta a un’intensa preparazione fisica, lavorando anche con un allenatore olimpico.

Trama del film The Runner

La protagonista di The Runner è un’affermata avvocata londinese.

La sua vita sembra perfettamente organizzata tra famiglia e carriera.

Ogni mattina dedica parte del proprio tempo alla corsa.

Proprio durante uno dei suoi allenamenti riceve però una telefonata destinata a trasformare completamente la giornata.

Un misterioso interlocutore le comunica che suo figlio è stato rapito.

La minaccia è inequivocabile.

Se vuole ritrovarlo vivo deve continuare a correre e obbedire a tutte le istruzioni che riceverà.

Non può chiedere aiuto.

Non può interrompere la comunicazione.

Soprattutto, non può permettersi di commettere errori.

Comincia così una corsa disperata attraverso Londra.

Ogni nuova indicazione conduce la donna verso una tappa differente e contemporaneamente fa emergere informazioni inquietanti.

Il rapimento non sembra infatti casuale.

Qualcuno conosce molto bene la sua vita, il suo lavoro e le persone che la circondano.

La protagonista deve quindi utilizzare non soltanto la propria resistenza fisica, ma anche le capacità sviluppate durante la carriera di avvocata.

Mentre cerca disperatamente di raggiungere suo figlio, tenta di comprendere l’identità dell’uomo che la sta controllando e soprattutto quale sia il vero obiettivo dell’intera operazione.

Spoiler finale

The Runner debutta su Prime Video il 2 settembre 2026. Prima della distribuzione la produzione non ha rivelato ufficialmente lo svolgimento completo della parte conclusiva.

È confermato che la corsa attraverso Londra porta la protagonista sempre più vicino alla verità sul rapimento del figlio e sulle ragioni per cui è stata scelta.

Le prove imposte dal misterioso interlocutore sono collegate alla sua vita personale e professionale e la donna comprende progressivamente che quanto sta accadendo non nasce da una scelta casuale.

La resa dei conti ruota quindi intorno all’identità del responsabile e alla possibilità di raggiungere il bambino prima che sia troppo tardi.

Per evitare di attribuire al film un epilogo non ancora confermato, il finale dettagliato potrà essere ricostruito dopo l’uscita ufficiale su Prime Video.

Cast completo del film The Runner

Il cast di The Runner è guidato da Gal Gadot, interprete di Maia Marten, brillante avvocata londinese costretta a correre attraverso la città per salvare il figlio rapito. Al suo fianco figurano Damian Lewis, Rory Wilmot, Alfred Enoch e Phoenix Di Sebastiani.