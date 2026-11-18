Quei due: Edda e Galeazzo Ciano è il documentario di Wilma Labate proposto da Rai Storia. Realizzato nel 2022 e trasmesso dalla Rai nel 2023, il film ricostruisce la vicenda della figlia di Benito Mussolini e del marito, ministro degli Esteri durante il fascismo. Silvia D’Amico e Simone Liberati danno voce ai due protagonisti.

Il racconto accosta documenti audiovisivi, testimonianze scritte e interpretazione. La parabola dei Ciano attraversa privilegi, incarichi diplomatici, mondanità e guerra, fino alla condanna di Galeazzo. La dimensione privata della coppia rimane legata alle responsabilità politiche del regime al quale entrambi appartengono.

Regia, produzione e protagonisti del film Quei due: Edda e Galeazzo Ciano

La regia è di Wilma Labate, autrice della sceneggiatura insieme a Beppe Attene. Il documentario è prodotto da Luce Cinecittà con Rai Documentari. La fotografia è firmata da Daniele Ciprì, il montaggio da Patrizia Penzo e le musiche da Riccardo Giagni. La durata è di circa 85 minuti.

Silvia D’Amico interpreta Edda Mussolini Ciano, mentre Simone Liberati è Galeazzo Ciano. Le loro battute provengono da diari, interviste e altri testi dei personaggi storici. Questa scelta rende il linguaggio dei protagonisti parte del documento: i giudizi, le giustificazioni e le omissioni acquistano un peso preciso.

L’interpretazione contemporanea entra in rapporto con le immagini dell’Archivio Luce. Il film fa emergere la distanza fra la rappresentazione pubblica del potere e il modo in cui la coppia racconta sé stessa. Il matrimonio diventa così un punto di accesso alle contraddizioni dell’intero Ventennio.

Dove è girato Quei due: Edda e Galeazzo Ciano

Le sequenze interpretate dai due attori sono state realizzate in un teatro di posa di Cinecittà, a Roma. La scenografia essenziale e i costumi introducono elementi contemporanei, senza ricostruire integralmente i palazzi e gli ambienti frequentati dai Ciano.

Lo studio permette ai personaggi di muoversi in uno spazio sospeso, nel quale memoria individuale e immagini storiche si confrontano. La Cina, le cerimonie del fascismo e i luoghi della guerra appartengono invece al materiale documentario e alla biografia raccontata. La loro presenza nel montaggio va distinta dal set utilizzato per le interpretazioni.

Trama di Quei due: Edda e Galeazzo Ciano

Edda cresce all’interno della famiglia Mussolini, sottoposta a una disciplina domestica severa ma destinata a una posizione pubblica eccezionale. Il matrimonio con Galeazzo unisce due ambienti differenti: da una parte la famiglia del capo del fascismo, dall’altra quella dei Ciano, legata alla borghesia e al potere.

Il soggiorno in Cina e gli incarichi diplomatici accompagnano l’ascesa della coppia. Galeazzo arriva al Ministero degli Esteri, mentre Edda costruisce una propria autonomia personale. La mondanità, le infedeltà e le ambizioni convivono con le decisioni che coinvolgono milioni di persone.

Il conflitto mondiale rende sempre più evidente la fragilità di quel sistema di privilegi. Il racconto mette a confronto le valutazioni di Galeazzo con la violenza del regime e le persecuzioni. Le sue riserve e le sue rivendicazioni di lucidità politica non cancellano la partecipazione al fascismo.

La crisi precipita con la caduta di Mussolini e il processo di Verona. Edda tenta di salvare il marito e i diari diventano un possibile strumento di pressione. La speranza di ottenere una soluzione familiare si scontra con la logica politica della repressione. Il padre, il marito e il regime occupano ormai posizioni inconciliabili.

Come finisce Quei due: Edda e Galeazzo Ciano: il finale spiegato

Il documentario si conclude tornando alle immagini della fucilazione di Galeazzo Ciano e degli altri condannati del processo di Verona, già presenti nell’apertura. La struttura circolare riporta lo spettatore al destino annunciato fin dall’inizio. Il tentativo di Edda di salvare il marito fallisce.

La voce di Galeazzo consegna le disposizioni testamentarie e il desiderio di riposare accanto al padre Costanzo, a Livorno. La tragedia familiare non scioglie il nodo delle responsabilità pubbliche: il potere che ha favorito la coppia finisce per travolgerla. Il ritorno all’esecuzione impedisce di ridurre la loro storia al solo melodramma coniugale.

Cast di Quei due: Edda e Galeazzo Ciano