Guarding Stars è una commedia romantica natalizia statunitense del 2026, diretta da Elizabeth Allen Rosenbaum, disponibile dal 18 novembre su Netflix. Leighton Meester interpreta la guardia del corpo Hannah Brooks, incaricata di proteggere una celebrità durante le feste. Jared Padalecki è Jack Stapleton, l’attore al centro della missione.

Il film adatta il romanzo The Bodyguard di Katherine Center, pubblicato nel 2022. La storia intreccia una minaccia alla sicurezza, una relazione inventata per ragioni pratiche e il ritorno di una star dalla propria famiglia. L’atmosfera natalizia dà una cornice nuova al rapporto fra la professionista e il suo cliente.

Regia, produzione e protagonisti del film Guarding Stars

La regia è affidata a Elizabeth Allen Rosenbaum. La sceneggiatura è firmata da Erin Cardillo e Richard Keith. Fra i produttori figurano Gina Matthews, Grant Scharbo, Jared Padalecki e Genevieve Padalecki. Il progetto è stato inizialmente annunciato con il titolo del libro, The Bodyguard, prima di assumere quello definitivo.

Leighton Meester costruisce il personaggio attorno alla competenza professionale di Hannah, una donna abituata ad anticipare i pericoli. Jared Padalecki interpreta invece un uomo la cui immagine pubblica comunica sicurezza, ma che ha bisogno di protezione nella vita quotidiana. La differenza fra apparenza e capacità effettive alimenta la commedia.

Il confronto emerge già nel loro primo incontro: Jack mette in dubbio che Hannah possa difenderlo e lei gli dimostra fisicamente il contrario. La scena introduce il ribaltamento della situazione tradizionale della guardia del corpo e rende subito riconoscibile il carattere della protagonista.

Dove è girato Guarding Stars

Le riprese si sono svolte in Alberta, in Canada, con Calgary come centro della lavorazione e sequenze realizzate anche a High River. La produzione utilizza il paesaggio canadese per rappresentare il Montana della storia. Ambientazione narrativa e luogo delle riprese appartengono dunque a territori diversi.

La lavorazione ha coinvolto le celebrazioni natalizie di High River, compresa la parata cittadina. Strade addobbate, neve e spazi del ranch costruiscono un ambiente raccolto, lontano dall’esposizione pubblica abituale di Jack. Il contrasto fra la notorietà dell’attore e la quotidianità familiare rende più impegnativa la copertura scelta dai protagonisti.

Trama di Guarding Stars

Hannah Brooks lavora nella protezione personale. La sua professione richiede attenzione, preparazione e capacità di reagire prima che una minaccia diventi concreta. Il nuovo incarico riguarda Jack Stapleton, una star dei film d’azione perseguitata da uno stalker. La fama, in questo caso, costituisce un elemento di vulnerabilità.

Jack deve trascorrere le feste al ranch della famiglia in Montana. Portare con sé una guardia del corpo rischierebbe di allarmare i parenti, proprio durante un soggiorno che dovrebbe offrire serenità. Per evitare domande e preoccupazioni, Hannah viene presentata come la sua fidanzata.

La copertura obbliga entrambi a condividere molto più del tempo necessario alla sorveglianza. Ogni incontro familiare richiede credibilità e ogni gesto può essere interpretato come la prova di un legame sentimentale. Per Hannah il lavoro comprende così una recita continua, mentre la minaccia che grava sull’attore richiede concentrazione.

Le consuetudini natalizie e la vicinanza quotidiana complicano l’equilibrio. Jack può allontanarsi dall’immagine costruita per il pubblico; Hannah deve confrontarsi con emozioni che non si gestiscono mediante un protocollo di sicurezza. Il nucleo romantico nasce da questa esposizione reciproca, mentre la falsa relazione rende difficile separare l’incarico dalla vita personale.

Guarding Stars: le anticipazioni della commedia natalizia

L’adattamento conserva il rapporto fra la guardia del corpo e la star, ma trasferisce la storia in una cornice esplicitamente natalizia. Il ranch, le riunioni di famiglia e le feste danno alla finzione sentimentale un pubblico costante. Proteggere Jack significa anche restargli accanto quando la copertura richiede una vicinanza sempre maggiore.

La tensione narrativa riguarda due questioni collegate: la sicurezza dell’attore e il significato dei sentimenti nati durante la missione. Il romanzo costituisce il punto di partenza del film, mentre ambientazione e scelte dell’adattamento definiscono una propria versione della vicenda. L’interesse del racconto sta proprio nel passaggio da un accordo professionale a un coinvolgimento capace di mettere in discussione le difese personali di entrambi.

Cast di Guarding Stars