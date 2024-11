The Flash episodi Un nuovo mondo cambiamenti e Un nuovo mondo finale: trama e cast

Sabato 24 agosto, su Italia 1, sono in onda gli appuntamenti intitolati Un nuovo mondo cambiamenti e Un nuovo mondo finale di The Flash. I prossimi due episodi chiudono definitivamente la serie, appartenente al genere azione e che ha debuttato negli Stati Uniti oramai dieci anni fa, nel 2014.

The Flash Un nuovo mondo cambiamenti, regista e dove è girata

La nona ed ultima stagione di The Flash è una produzione originale delle società DC Entertainment, Warner Bros. Television, Berlanti Productions e Bonanza Productions. Coloro che hanno ideato la serie sono Greg Barlanti, Geoff Johns ed Andrew Kreisberg. La regia è di Vanessa Parise, Brenton Spencer, Eric Wallace, Chad Lowe e Menhaj Huda. La sceneggiatura è scritta da Eric Wallace, Thomas Pound, Sarah Tarkoff, Gilber ed Albert Palizzi, Dan Fisk e Jonathan Butler. Le riprese si sono svolte in varie località del Canada e degli Stati Uniti.

Così come in patria, la serie fatica negli ascolti anche in Italia. Gli episodi di sette giorni fa hanno convinto rispettivamente 196 e 158 mila telespettatori, con una share del 2,1% e dell’1,7%.

The Flash Un nuovo mondo cambiamenti, la trama

Durante Un nuovo mondo cambiamenti di The Flash, il dominio della Forza della Velocità Negativa sembra essere oramai inarrestabile. Dopo aver portato Eddie e Barry avanti nel tempo, nel 2049, oramai è in possesso di Nora. Nel futuro, Eddie chiede ad Iris di stare di nuovo con lui, ma la risposta fornita dalla donna non è quella sperata. Nel frattempo, Nora, dopo essere stata posseduta, parla con Eddie e prova a convincerlo ad accettare il proprio potere.

Un nuovo mondo finale, la trama

In seguito, l’ultimo pomeriggio in compagnia di The Flash termina con l’appuntamento intitolato Un nuovo mondo finale. In esso, Eddie Thawne, l’Avatar della Forza della Velocità Negativa, riesce a riunire tutti insieme i più grandi nemici mai affrontati dal Team Flash. Stiamo parlando di Godspeed, Eobard, Savitar ed Hunter Zolomon. Di fatto, è preparato il contesto per uno scontro epocale, che è destinato a risolvere definitivamente la vicenda.

The Flash Un nuovo mondo cambiamenti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nona stagione di The Flash, i cui ultimi due appuntamenti sono trasmessi nel pomeriggio di sabato 24 agosto su Italia 1 e sono visibili anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.