My Home My Destiny, le puntate del 24 e del 25 agosto: trama, cast e curiosità

Sabato 24 e domenica 25 agosto, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di My Home My Destiny. La soap opera turca è visibile, in entrambe le giornate, a partire dalle ore 14:35 circa.

My Home My Destiny 24 25 agosto, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 24 25 agosto, la trama

In My Home My Destiny di sabato 24 agosto, è notte fonda quando Bayram decide di entrare di nascosto nella camera di Nermin mentre questa sta dormendo. Tuttavia, a causa di un forte rumore, la donna si sveglia d’improvviso e, notando la presenza dell’uomo, si mette ad urlare.

Ben presto, i suoni provenienti dalla camera di Nermin svegliano tutte le persone presenti in quel momento nell’abitazione. A questo punto, parte una furiosa discussione. Tra le più scosse da ciò che è avvenuto c’è sicuramente Zeynep, che si arrabbia con il padre e lo invita ad abbandonare l’abitazione il giorno seguente.

Spoiler finale

Nella puntata di domenica 25 agosto di My Home My Destiny, Mehdi rivela alla sua famiglia di aver venduto la casa di proprietà. Di conseguenza, tutti devono lasciare immediatamente l’abitazione. Mujgan, turbata per l’accaduto, lascia la città e va a vivere dalla mamma, informando la genitrice di non sapere per quanto tempo dovrà rimanere con lei. Tale cambiamento di vita le provoca enorme sofferenza, motivo per il quale si lascia andare ad uno sfogo con il fratello. I due, al termine, promettono di rimanere per sempre uniti e di esserci l’uno per l’altro nei momenti di difficoltà.

My Home My Destiny 24 25 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi due appuntamenti di My Home My Destiny, in onda sabato e domenica, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.