FBI Most Wanted episodi Vittime dell’odio, Sete di vendetta ed Intelligenza artificiale: trama e cast

Mercoledì 4 settembre, su Italia 1, debutta la quinta stagione di FBI Most Wanted con gli episodi Vittime dell’odio, Sete di vendetta ed Intelligenza artificiale. Gli appuntamenti sono visibili in prima serata, dalle ore 21:20.

FBI Most Wanted Vittime dell’odio, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato FBI Most Wanted 5 sono Universal Television e CBS Studios. Primo spin off della serie FBI, è creata da Rene Balcer ed appartiene al genere poliziesco. Girata in varie località degli Stati Uniti, la quinta stagione è composta da un totale di 13 appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di 50 minuti.

Italia 1, salvo modifiche di programmazione tv, ne trasmette tre alla settimana, nel prime time del mercoledì. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura delle puntate sono Wendy West, David Hudgins, Ryan Causey, D. Done Le, Khalid A. Moalim, Richard Sweren ed Elizabeth Rinehart. La regia è di Ken Girotti, Milena Govich, Jean de Segonzac, Peter Stebbings e Sharon Lewis.

FBI Most Wanted Vittime dell’odio, la trama

Nel corso di Vittime dell’odio di FBI Most Wanted, la squadra di protagonisti è impegnata in una vicenda che, in apparenza, è molto complicata. In una città della Virginia si è verificato un misterioso omicidio con annesso rapimento. Le indagini si concentrano su alcuni sospettati, che però, a loro volta, vengono uccisi.

La prima serata con FBI Most Wanted prosegue, alle 22:20 circa, con l’episodio intitolato Sete di vendetta. In esso, la task force lavora su due omicidi che hanno coinvolto ex agenti del traffico in pensione. Entrambi hanno perso la vita dopo degli attentati esplosivi. Mano a mano che l’inchiesta delle forze dell’ordine va avanti, emerge una verità inaspettata.

Intelligenza artificiale, il cast

Infine, l’ultimo appuntamento della serie proposto mercoledì 4 settembre su Italia 1 si intitola Intelligenza artificiale. I protagonisti lavorano sull’omicidio di Poppy Lee, una creatrice di contenuti digitali soft porno per il web. Poco prima di perdere la vita, la donna ha ceduto i propri diritti di immagine alla società Borstone Tech. Un fatto, questo, che per gli agenti potrebbe essere collegato con il crimine avvenuto.

FBI Most Wanted Vittime dell’odio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di FBI Most Wanted 5, i cui primi tre episodi sono trasmessi oggi, mercoledì 4 settembre, in prima serata su su Italia 1 e in streaming ed on demand su Mediaset Play.