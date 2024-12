Temptation Island 2024, le coppie dell’edizione autunnale: chi sono e le storie

Dopo il grande successo ottenuto in estate, Temptation Island 2024 si appresta ad andare in onda per la prima volta in autunno e qui di seguito vi sveliamo le sette coppie protagoniste.

Temptation Island 2024 coppie, Diandra e Valerio

La prima coppia di Temptation Island 2024 è quella formata da Diandra e da Valerio. Lei ha 37 anni ed è un medico veterinario. Lui, invece, lavora come dipendente pubblico. È la donna che scrive al programma perché il compagno la sta mettendo di fronte ad un bivio: cambiare vita, lasciare il lavoro e trasferirsi da Roma a Brindisi, dove lui ha la famiglia. Diandra, però, non sembra intenzionata a cambiare vita.

La seconda coppia di Temptation Island 2024 è animata da Titty ed Antonio. Sono fidanzati da tre anni e da circa dodici mesi convivono. È lui che ha deciso di partecipare allo show, ritenendo la giovane troppo gelosa e possessiva. “Non mi fa fare nulla”, assicura lui nel video di presentazione.

In seguito, sono protagonisti della trasmissione anche Mirco e Giulia. Formano una coppia da nove anni, gli ultimi tre vissuti in convivenza. Lei ha 30 anni e nella clip di presentazione racconta: “Da quando ci siamo trasferiti e siamo venuti a casa di lui, il nostro rapporto si è spento. Non mi sento valorizzata ed apprezzata”. Lui concorda ed aggiunge: “Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo”.

La relazione a distanza fra Sara e Fabio

La quarta coppia protagonista di Temptation Island 2024 è formata da Anna ed Alfred. Sono fidanzati da meno di due anni, lei non pensa di ricevere l’amore che merita. Inoltre, ha scoperto di aver subito un tradimento, che il compagno ha ammesso sin da subito. Nonostante ciò, lei assicura di essere innamorata al punto da non riuscire a lasciarlo.

Nelle puntate autunnali di Temptation Island 2024 ci sono Fabio e Sara. I due hanno una relazione a distanza: lei è a Ravenna, lui a Reggio Calabria. È lei che chiede di partecipare allo show, lamentando scarso interesse da parte dell’uomo. “Da quando ci conosciamo sono sempre io ad andare giù da lui. Fabio non è mai salito a trovare me e la mia famiglia. Ho bisogno di dimostrazioni e certezze, perché penso di portare avanti questa relazione da sola”.

Temptation Island 2024 coppie, gli ultimi protagonisti

La sesta coppia di Temptation Island 2024 è formata da Federica ed Alfonso. Lei ha 20 anni, è fidanzata con l’uomo da 8 anni e convivono da circa 12 mesi. È lei che ha chiesto l’aiuto alla redazione: “Lui non mi permette di mangiare una pizza con le amiche o di andare a ballare. Non ho mai fatto queste cose se non con lui”. Lui, dal canto suo, chiarisce: “Ammetto di essere geloso, ma non penso di sbagliare. Ho accettato di partecipare al programma per capire se posso fidarmi di lei”.

Infine, l’ultima coppia di Temptation Island è formata da Millie e Michele. Lei ha un carattere solare, allegro ed espansivo, cosa che non piace al fidanzato, che nella clip di presentazione afferma: “Non mi fido di lei, non ha comportamenti consoni ad una ragazza fidanzata”.

L’edizione autunnale dello show è ambientata nella tradizionale location di Is Morus Relais, in Sardegna. La trasmissione, visibile in prima serata su Canale 5 dal 10 settembre, è condotta da Filippo Bisciglia.