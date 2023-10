FBI Most Wanted, finale di stagione 22 ottobre: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Cuori prosegue la propria messa in onda domenica 22 ottobre, quando sono in onda gli episodi Un lampo nel cuore ed Errare humanum est. Gli appuntamenti, come sempre, sono proposti su Rai 1 a partire dalle ore 21:25.

Cuori Un lampo nel cuore, regista e dove è girata

Cuori è una co-produzione di Rai Fiction, di Aurora TV e di Rai Com. Con essi ha collaborato il Centro di Produzione TV Rai di Torino, dove la produzione è girata ed ambientata.

Gli episodi Un lampo nel cuore ed Errare humanum est di Cuori sono diretti da Riccardo Donna. La sceneggiatura è di Simona Coppini, Leonardo Valenti e Fabrizia Midulla.

La seconda stagione di Cuori è composta da un totale di dodici appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. La rete ammiraglia Rai ne propone due alla settimana, nel prime time di domenica.

Cuori Un lampo nel cuore, la trama

Durante Un lampo nel cuore di Cuori, tutti i protagonisti sono scossi per l’incidente accaduto ad Elvira. Tra i più colpiti c’è Mosca, che sembra essere divorato dai sensi di colpa.

Intanto, Delia tenta di dimenticare ciò che è successo con Alberto, tuttavia per lei non è facile lasciarsi alle spalle quanto scoperto sulla mamma. La protagonista, infatti, ha la sensazione di non potersi fidare più di nessuno. Marcello prova a starle vicino in questo momento così delicato. In contemporanea, però, procede con le indagini per scoprire la verità sulla morte di De Bellis.

Infine, in Un lampo nel cuore di Cuori, Alberto tenta di mantenere la sua promessa, stando vicino a Carlo e Karen. L’improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Luisa, però, lo costringono a passare molte ore in ospedale.

Errare humanum est, la trama

Subito dopo la fine di Un lampo nel cuore, Rai 1 propone l’episodio di Cuori dal titolo Errare humanum est. In essa, si hanno finalmente buone notizie per Luisa. L’operazione chirurgica, infatti, sembra essere andata bene e le sue condizioni di salute non destano più grande preoccupazione.

Alberto, però, a per la grande attenzione verso la paziente, ha commesso un grave errore. In particolare, una sua disattenzione rischia di mettere seriamente in pericolo di vita un altro degente.

Cuori Un lampo nel cuore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel doppio episodio di Cuori, visibile il 22 ottobre su Rai 1 e in streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Daniele Pecci : Cesara Corvara;

: Cesara Corvara; Matteo Martari : Alberto Ferraris;

: Alberto Ferraris; Pilar Fogliati : Delia;

: Delia; Andrea Gherpelli : Enrico Mosca;

: Enrico Mosca; Alessandro Tersigni : Marcello Giraudo;

: Marcello Giraudo; Paolo Conticini : Andrea Foschini.