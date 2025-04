Netflix propone il film dal titolo Il migliore al mondo. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere sentimentali.

La produzione è del Messico. L’anno di realizzazione è il 2025 e la durata è di un’ora e 23 minuti.

Regia e protagonisti del film Il migliore al mondo

La regia è di Salvador Espinosa. Protagonisti principali sono Gallo e Benito interpretati rispettivamente da Michel Brown e Daniel Abrego. Nel cast anche Fernanda Castillo, che dà il volto al personaggio di Diana.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Messico, la location principale è Città del Messico ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della capitale messicana.

La produzione è della Traziende Films in collaborazione con Filmax e Genoma Films.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Lo mejor del mundo.

Trama del film Il migliore al mondo in onda su Netflix

Gallo, un produttore televisivo di successo, si trova a fronteggiare un periodo difficile, segnato da una perdita che ha sconvolto la sua vita. In un momento di fragilità, scopre un segreto che lo lascia senza parole: Benito, il ragazzo che ha cresciuto come un figlio, non è biologicamente suo. Nonostante lo shock iniziale, Gallo decide di onorare la promessa fatta a Benito e alla madre, scomparsa prematuramente: accompagnarlo in un viaggio attraverso il Messico, alla ricerca delle sue radici.

Ad accompagnare Gallo e Benito in questa avventura c’è Diana, una vecchia amica di famiglia, una donna forte e indipendente, con un passato avventuroso. Il viaggio si trasforma in un’esperienza di crescita per tutti e tre, un’occasione per Gallo di elaborare il lutto e di rafforzare il legame con Benito, e per quest’ultimo di scoprire la propria identità.

Il Messico, con i suoi paesaggi mozzafiato, la sua cultura vibrante e i suoi abitanti calorosi, diventa lo sfondo di un viaggio alla scoperta di sé stessi. Gallo, Benito e Diana si immergono in un’avventura che li porterà ad affrontare sfide inaspettate, a stringere nuove amicizie e a confrontarsi con il passato.

Spoiler finale

Gallo si troverà a dover affrontare le sue paure ed i suoi pregiudizi, mentre Benito scoprirà la verità sulle sue origini e sul suo legame con Gallo. Diana si rivelerà una compagna di viaggio indispensabile e si scoprirà essere una donna molto più complessa di quello che sembra.

Il viaggio si trasformerà in un’occasione per Gallo di elaborare il lutto, per Benito di scoprire la propria identità e per Diana di riscoprire la gioia di vivere. Il film è una storia di legami familiari, di seconde possibilità e di crescita personale, ambientata in uno dei paesi più affascinanti del mondo.

Il migliore al mondo: il cast completo

Di seguito il cast del film Il migliore al mondo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori