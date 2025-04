Sabato 5 aprile, Rai 3 manda in onda un nuovo appuntamento di Petrolio. Il programma di approfondimento prende il via alle 21:25 circa.

Petrolio 5 aprile, il consumo di alcol

Al timone di Petrolio, anche sabato 5 aprile, c’è il giornalista Duilio Giammaria. Il format, da questa settimana, torna in programmazione tutti i sabati sera, prendendo il posto di Indovina chi viene a cena?, trasmissione di inchieste guidato da Sabrina Giannini. Petrolio, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Nella puntata del 5 aprile è dato ampio spazio all’alcol. Da millenni fa parte delle nostre vite. Basti pensare, ad esempio, alla storia del vino, tra le bevande più amate al mondo. Per secoli, infatti, è stata perfezionata l’arte della coltivazione della vite. Inoltre, è iniziato lo studio di lieviti e distillati, che hanno portato alla formazione di liquori, anch’essi molto apprezzati. Negli ultimi tempi, però, tutto sta cambiando.

I rischi per la salute

Petrolio del 5 aprile racconta che la scienza, mediante sempre più numerosi studi, ha dimostrato che esiste una correlazione diretta tra il consumo di alcool e lo sviluppo di numerose malattie tumorali. Inoltre, le norme sempre più stringenti in materia di sicurezza stradale e le nuove tendenze di consumo tra i giovani stanno portando a una riflessione più profonda sulle abitudini legate all’utilizzo dei prodotti alcolici.

Sono nate, così, delle alternative. Ad esempio, in molti paesi europei, fra cui l’Italia, è stata autorizzata la produzione di bevande dealcolizzate. Giammaria prova a comprendere le conseguenze che potrebbero avere tali cambiamenti, che vanno a colpire uno dei settori economici più importanti e fruttuosi del nostro paese.

Durante la puntata presenziano vari ospiti. In primis Michele A. Fino, Ordinario di Fondamenti del Diritto Europeo ed appassionato di cultura del vino. Presenta Debora Rasio, medico chirurgo specialista in oncologia. Altri protagonisti sono Cristiana Lauro, scrittrice ed esperta di enologia, e Flavio Caroli, critico e storico dell’arte.

Petrolio 5 aprile, il reportage con Luca Argentero

Petrolio di sabato 5 aprile propone, oltre all’inchiesta vera e propria, una serie di reportage e filmati esclusivi. In uno di questi è centrale Luca Argentero, attore che ha investito nella produzione di innovative bevande senza alcol. Poi è realizzata una visita nella tenuta di Al Bano, rinomato vinicoltore. Elisabetta Castana, infine, realizza un viaggio in Germania, un paese dalle forti tradizioni legate alla birra, ma dove la produzione di vini dealcolati sta crescendo a un ritmo sempre più rapido.