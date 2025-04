Il film Cortina Express, in onda su Prime Video, è una commedia natalizia che mescola satira, intrighi e risate tra le piste innevate di Cortina d’Ampezzo. Il film del 2024, di genere commedia, ha una durata di un’ora e 42 minuti ed è prodotto in Italia.

Regia e case di produzione di Cortina Express

La regia di Cortina Express è affidata a Eros Puglielli, noto per il suo stile dinamico e la capacità di rinnovare la commedia italiana.

Il film è stato prodotto da Be Water, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video, garantendo una distribuzione ampia e una qualità cinematografica elevata.

Dove si sono svolte le riprese?

Le riprese del film Cortina Express si sono svolte in Italia, con location che includono:

Cortina d’Ampezzo , per le spettacolari scene sulla neve

, per le spettacolari scene sulla neve Roma , per le sequenze urbane e gli interni

, per le sequenze urbane e gli interni Foggia, per alcune ambientazioni legate alla storia

Trama del film Cortina Express

Lucio De Roberti, interpretato da Christian De Sica, è un uomo di mezza età che ama la bella vita e si reca a Cortina d’Ampezzo per impedire il matrimonio del nipote con la figlia di Patrizia Giordano, una spregiudicata discografica interpretata da Isabella Ferrari.

Patrizia è una donna ambiziosa, ma la sua carriera è sull’orlo del fallimento e il suo matrimonio con Aristide, interpretato da Marco Marzocca, è tutt’altro che felice. Nel frattempo, Dino Doni, una star della musica ormai decaduta, interpretato da Lillo, cerca di riconquistare il successo e di riallacciare i rapporti con sua figlia Giorgia Doni, interpretata da Beatrice Modica.

Spoiler finale

Tra equivoci, colpi di scena e momenti esilaranti, i protagonisti di Cortina express film si ritrovano coinvolti in una serie di situazioni imprevedibili che li porteranno a riflettere sulle loro vite e sulle loro scelte. Il film mantiene il ritmo frizzante tipico dei cinepanettoni, ma con un tocco più moderno e una narrazione più articolata.

Alla fine, tra intrighi sentimentali, crisi lavorative e momenti di pura comicità, i personaggi di Cortina Express troveranno il loro lieto fine, perché a Natale, si sa, tutto è possibile.

Cast completo del film Cortina Express

Ecco il cast principale del film Cortina Express con i rispettivi personaggi: