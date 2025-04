Con l’inizio della stagione estiva si avviano verso la conclusione molti format. Di seguito vi sveliamo quando finiscono i programmi tv del daytime 2025.

Programmi daytime quando finiscono 2025, chi chiude a maggio

Iniziando dalla Rai, vi sono numerosi programmi tv del daytime che giungono al termine già a maggio 2025. Il primo di questa lista è la soap Il Paradiso delle Signore, che sta ottenendo ottimi ascolti e la cui ultima puntata è visibile il 2 maggio.

Giovedì 8 maggio dovrebbero termine sia BellaMa che La Porta Magica. Le trasmissioni, guidate da Pierluigi Diaco ed Andrea Delogu visibili nel pomeriggio di Rai 2, chiudono la stagione in anticipo per far posto al Giro d’Italia. Durante la corsa non va in onda neanche Ore 14, che tuttavia, come accaduto già nelle passate edizioni, potrebbe ripartire a fine maggio, in attesa degli speciali estivi in prima serata.

Domenica 11 maggio si conclude l’avventura di quest’anno di Domenica In con Mara Venier. Venerdì 30 maggio, invece, sono previste le ultime puntate di Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno.

Gli altri format Rai

Tutte le altre trasmissioni del daytime 2025 della Rai concludono la loro stagione televisiva a giugno. Il 05/06 chiude i battenti Porta a Porta, storico presidio guidato da Bruno Vespa e visibile nella seconda serata dell’ammiraglia. Il giornalista, poi, saluta gli affezionati a Cinque Minuti una settimana dopo, il 13 giugno.

Nella fascia preserale, L’Eredità con Marco Liorni finisce il 7 giugno, lasciando il posto a Pino Insegno con Reazione a Catena. Una giornata molto importante, nel calendario delle chiusura dei programmi tv del daytime, è quella di venerdì 27 giugno. In tale data è rivoluzionato il pomeriggio di Rai 1, in quanto finiscono La Volta Buona con Caterina Balivo e La Vita in Diretta di Alberto Matano. Il 28 giugno si chiudono i battenti di Affari Tuoi, game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino, che passa il testimone a Techetechetè.

Infine, sono ancora incerte le date nelle quali finiscono i programmi del daytime di Mediaset e La7. Quel che è certo è che, per il Biscione, la striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi si concluderà il 16 maggio, due giorni prima della finalissima. Il medesimo discorso vale anche per The Couple, reality show di Ilary Blasi che dovrebbe chiudere alla fine di maggio. L’11 maggio, nel preserale, giunge al termine Avanti un Altro, sostituito dalla nuova edizione di Caduta Libera. Non sono ancora note, infine, le date di chiusura degli altri show, ovvero Forum, Uomini e Donne, Striscia la Notizia, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque News.