Il film King Un cucciolo da salvare, in onda su Italia 1, è un’avventura emozionante che racconta la storia di un cucciolo di leone e la sua incredibile fuga. Il film del 2022, di genere avventura e commedia, ha una durata di 105 minuti ed è prodotto in Francia e Belgio.

Regia e produzione del film King Un cucciolo da salvare

La regia di King – Un cucciolo da salvare è affidata a David Moreau, che porta sullo schermo una storia toccante e ricca di emozioni.

Il film è prodotto da Eagle Pictures, in collaborazione con case di produzione francesi e belghe, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Inès e Alex, interpretati rispettivamente da Lou Lambrecht e Léo Lorléac’h. Nel cast troviamo anche Gérard Darmon nel ruolo del nonno Max.

Dove è stato girato?

Le riprese di King Un cucciolo da salvare si sono svolte in Francia e Belgio, sfruttando ambientazioni urbane e naturali per ricreare l’atmosfera dell’avventura.

Gran parte delle scene sono state girate in location europee, con paesaggi che enfatizzano il viaggio e la fuga del cucciolo di leone. Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo King.

Trama del film King Un cucciolo da salvare

King, un giovane cucciolo di leone strappato alla sua terra e vittima del crudele traffico di animali esotici, riesce a sovvertire il suo triste destino con una fuga audace. Abbandonato al caos di un aeroporto, trova rifugio inaspettato nella vita tranquilla di Inès e Alex, due fratelli di 12 e 15 anni.

L’incredulità iniziale si trasforma presto in un desiderio di protezione. Decisi a non consegnare King a un futuro di prigionia, Inès e Alex coinvolgono nel loro piano l’eccentrico nonno Max. Insieme, si lanciano in un’avventura rocambolesca e piena di imprevisti: riportare King in Africa, nella sua vera casa, dove potrà finalmente conoscere la libertà.

Il loro viaggio si snoda attraverso inseguimenti al cardiopalma, ostacoli apparentemente insormontabili e momenti di profonda emozione.

Spoiler finale

La necessità di proteggere King si trasforma in un legame di amicizia sincera e in un’inaspettata prova di coraggio e determinazione per i tre improbabili compagni di viaggio. La storia di King diventa così un racconto toccante di affetto, di lotta per la libertà e della forza che si può trovare nell’unione di intenti, anche di fronte alle sfide più grandi.

King Un cucciolo da salvare: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film King Un cucciolo da salvare con i rispettivi personaggi: