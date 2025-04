Sabato 26 aprile, Canale 5 ha mandato in onda un nuovo appuntamento del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show prende il via alle 21:25 circa, con un omaggio a Papa Francesco.

L’appuntamento è articolato in una serie di sfide. Esse hanno come protagonisti i team guidati da Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo. Le altre prof, ovvero Cuccarini e Lettieri, sono infatti rimaste senza concorrenti.

A decretare l’esito delle manche ci sono i giudici Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti della serata sono Holden ed Achille Lauro.

Serale Amici 26 aprile, l’omaggio al Santo Padre

Maria De Filippi entra in studio ed accoglie i giudici. Prima di partire con la sfida, è omaggiato Papa Francesco, che in un discorso del 2013 ha parlato ai giovani: “Non lasciatevi rubare la speranza“. Standing ovation di tutti.

Inevitabilmente, la sfida è fra Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo, ma sono i primi ad avere la possibilità di schierare gli allievi. Si parte con Antonia contro Federico. Il punto va alla cantante.

Segue Alessia vs TrigNO. Vince meritatamente il cantante di Anna Pettinelli. La prova decisiva è Nicolò contro Daniele. I giudici si dividono sull’esito: Amadeus vota il cantante, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario optano per il danzatore e concedono la vittoria a Zerbi-Celentano.

Al ballottaggio finiscono tutti i tre concorrenti del team sconfitto, cioè TrigNO, Nicolò e Francesco. Dopo le esibizioni, i giudici salvano per primo TrigNO, poi indicano Nicolò come primo eliminato provvisorio.

La seconda manche

Breve scontro fra Daniele e Francesco, per determinare il team che ottiene il controllo del gioco. La vittoria va al ballerino di Lo, che ha un durissimo scontro con Celentano.

Il primo faccia a faccia è fra Jacopo Sol e Francesco. Il primo canta Purple Rain ed è fortemente criticato da Malgioglio (al quale non è arrivato “niente”), ma il punto va al secondo, che ha ballato What a wonderful world.

Continua TrigNO contro il duetto Antonia-Jacopo Sol. L’esibizione degli allievi di Zerbi è davvero molto bella ed ottiene il punto, che è strameritato. Il punto decisivo si gioca con un guanto di sfida fra Daniele e Francesco. L’oggetto del contendere è l’interpretazione. Ha la meglio Francesco, che consegna la vittoria a Pettinelli-Lo, che mandano al ballottaggio Chiara, Antonia e Jacopo. La seconda candidata all’eliminazione è Chiara.

Serale Amici 26 aprile, la terza manche

Il Serale di Amici del 26 aprile procede con la terza manche. Antonia permette al proprio team di avere il controllo della partita. Il primo faccia a faccia è fra Jacopo Sol e TrigNO, ottiene il punto il primo.

Continuano Daniele ed ancora TrigNO, ma questa volta il punteggio è a favore del cantante. Infine, Antonia sconfigge Francesco e la vittoria va a Zerbi-Celentano.

Inizia il ballottaggio fra TrigNO e Francesco. Finisce a rischio eliminazione TrigNO. Parte il ballottaggio finale e sia Anna Pettinelli che Lorella Cuccarini non nascondono il proprio dissenso rispetto ai voti della giuria. Il primo salvo è Nicolò. Gli altri due tornano a performare, ma al momento dell’esito Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare. La conduttrice lo invita a riflettere con più calma.

I concorrenti tornano in casetta. Qui, De Filippi afferma: “Attualmente rimanete tutti e due, il finale attualmente non lo so. Non c’è alcuna eliminazione, almeno fino alla prossima settimana, quando o solo Malgioglio o tutti i giudici devono decidere chi mandare via“. Spazio, al termine della serata, gli ospiti. Holden canta Autodistruzione. Achille Lauro intona Amour ed Incoscienti giovani. Finisce qui la puntata.